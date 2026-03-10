Μύλος στο ΠΑΣΟΚ με τη διεύρυνση, μπορεί να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα, λέει η Διαμαντοπούλου
Μύλος στο ΠΑΣΟΚ με τη διεύρυνση, μπορεί να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα, λέει η Διαμαντοπούλου
Η διεύρυνση προκαλεί αντιδράσεις μετά την αποχώρηση Κορακάκη και τις ενστάσεις για Πελεγρίνη, ενώ τα γκάλοπ δείχνουν μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία
Μάχη με τον «κακό του εαυτό» καλείται να δώσει το ΠΑΣΟΚ, με φόντο την «ακούνητη βελόνα» που συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στο εσωτερικό για το «αποτύπωμα» του κόμματος στις προσεχείς εκλογές.
Μέσα σε λίγες ώρες το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε για άλλη μια φορά την αδυναμία του για ένα δημοσκοπικό άλμα και ταυτόχρονα μια επιχείρηση – τη δεύτερη- διεύρυνσης με ένα από τα πρόσωπα να δηλώνει στο τέλος της ίδιας ημέρας ΚΚΕ και ένα άλλο να «σηκώνει» αντιδράσεις για το στίγμα του στην πολιτική επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Ο μεν γνωστός μουσικοσυνθέτης, Βαγγέλης Κορακάκης διέψευσε με το δικό του τρόπο την παρουσία του στην ομάδα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και βγήκε από τη λίστα, ο δε πρώην πρύτανης και εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας του Αλέξη Τσίπρα Θεοδόσης Πελεγρίνης παραμένει, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποσύρουν τις ενστάσεις τους για την συγκεκριμένη επιλογή της Επιτροπής Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη. Στελέχη του κόμματος έλεγαν χθες στους συνομιλητές τους ότι το κόμμα εμφανίζει σημάδια αδικαιολόγητης βιασύνης και «φάλτσων» σε μια στιγμή που οφείλει να κάνει στιβαρά βήματα για να αρχίσει να πείθει ότι έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. «Ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι ελάχιστος και πρέπει να τον αξιοποιούμε, όχι να τον καταλώνουμε χωρίς …λόγο», υποστηρίζει έμπειρο στέλεχος χαρακτηρίζοντας κομβικής σημασίας το Συνέδριο για την ενίσχυση της θέσης του ΠΑΣΟΚ στην κεντροαριστερά.
Μετά από το πρώτο κύμα συμπαράταξης και διεύρυνσης που άφησε σχετικά θετικό αποτύπωμα, το δεύτερο «αμφισβητήθηκε» μέσα στα πρώτα …λεπτά από την ανακοίνωσή του. Ο Βαγγέλης Κορακάκης, που είναι γνωστό ότι προέρχεται από το ΚΚΕ, με δήλωσή του διέψευσε ότι συμμετέχει στην «Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον 902, ο Βαγγέλης Κορακάκης δηλώνει: «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να «προσπεράσουν» το θέμα, χωρίς να εξηγούν τι και πως συνέβη και ο κ. Κορακάκης έπρεπε να απαντήσει βλέποντας το όνομά του στην πράσινη λίστα ότι «είναι από την Καισαριανή και ΚΚΕ».
Πριν από λίγο με ηχηρή παρέμβασή της η Άννα Διαμαντοπούλου προειδοποιεί με μήνυμά της για τη διεύρυνση και με αφορμή προφανώς την επιλογή Πελεγρίνη: «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στην διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα». Η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου σύμφωνα με άλλα στελέχη λειτουργεί και ως ευθεία βολή εναντίον του Κώστα Σκανδαλίδη αλλά και της ηγεσίας για το μοντέλο διεύρυνσης που ακολουθείται.
Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού δεν είχε γνώση της λίστας, αφού είναι στα χέρια του επικεφαλής Διεύρυνσης, Κώστα Σκανδαλίδη. Το σίγουρο όμως, είναι ότι δεν προηγήθηκε σχετική συζήτηση για τα «φίλτρα» της επιλογής των προσώπων πχ στην Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου, αφού εκκρεμεί εδώ και τρεις εβδομάδες η σχετική συνεδρίαση.
Με τίτλο στην ανάρτησή του «από τη διεύρυνση ως τη συρρίκνωση δυο- τρία πρόσωπα δρόμος, ο Παναγιώτης Λούσκος λέει αναλυτικά ότι:
«Το ΠΑΣΟΚ μετά από την πολύμηνη δημοσκοπική στασιμότητα, αποφάσισε πριν δύο μήνες την συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης του με πρόσωπα που θα είχαν την διάθεση να στρατευτούν στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές.
Η διεύρυνση ενός πολιτικού κόμματος μέσω της ένταξης προσώπων από άλλους πολιτικούς χώρους παρουσιάζεται συχνά ως ένδειξη δυναμισμού και εξωστρέφειας. Στην πράξη, όμως, η διεύρυνση δεν είναι μια απλή αριθμητική διαδικασία. Αν δεν συνοδεύεται από σαφείς κανόνες, πολιτικά κριτήρια και ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές», μπορεί εύκολα να μετατραπεί από παράγοντα ενίσχυσης σε αιτία συρρίκνωσης.
Ένα κόμμα συγκροτείται πάνω σε αρχές, αξίες και μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Όταν πρόσωπα με παρελθόν που συγκρούεται με αυτές τις αρχές εντάσσονται χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση, δημιουργείται σύγχυση ταυτότητας και αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του. Τα μέλη και οι ψηφοφόροι δυσκολεύονται να κατανοήσουν ποια είναι τελικά τα όρια και οι σταθερές του πολιτικού φορέα.
Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το ζήτημα της δημόσιας διαδρομής των προσώπων που επιλέγονται. Το παρελθόν, οι θέσεις και οι πολιτικές επιλογές τους δεν μπορούν να αγνοούνται στο όνομα μιας γενικής και αόριστης διεύρυνσης. Αντίθετα όλα τα πρόσωπα που θα κληθούν να συμπορευθούν σ αυτή την πορεία οφείλουν να αιτιολογήσουν την απόφαση της συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ και στοιχειώδη αυτοκριτική των επιλογών του παρελθόντος τους. Όταν αυτό συμβαίνει, η πολιτική συνοχή υπονομεύεται και η διεύρυνση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για εκείνους που μέχρι τότε στήριζαν το κόμμα.
Ηχηρή παρέμβαση ΔιαμαντοπούλουΈντονες συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε και η επιλογή του θεοδόση Πελεγρίνη, ειδικά για τη στάση και το δημόσιο λόγο του απέναντι στο νόμο Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. Αρχικά ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (στήριξε την Άννα Διαμαντοπούλου στη μάχη ηγεσίας του κόμματος) διαφώνησε δημοσίως με την επιλογή Πελεγρίνη. «Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ» διεμήνυσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένη αναφορά στις δηλώσεις Πελεγρίνη για το νόμο του ΠΑΣΟΚ.
Παναγιώτης Λούσκος: «Να παραιτηθούν»Σφοδρή επίθεση για συγκεκριμένες επιλογές (χωρίς να τις κατονομάζει) κάνει στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Λούσκος ζητώντας απολογίες και παραιτήσεις «όσων ευθύνονται για τις λάθος επιλογές». Ο κ. Λούσκος που στήριξε την Άννα Διαμαντοπούλου στις κάλπες για την εκλογή ηγεσίας τονίζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι: «Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το ζήτημα της δημόσιας διαδρομής των προσώπων που επιλέγονται. Το παρελθόν, οι θέσεις και οι πολιτικές επιλογές τους δεν μπορούν να αγνοούνται στο όνομα μιας γενικής και αόριστης διεύρυνσης. Αντίθετα όλα τα πρόσωπα που θα κληθούν να συμπορευθούν σ αυτή την πορεία οφείλουν να αιτιολογήσουν την απόφαση της συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ και στοιχειώδη αυτοκριτική των επιλογών του παρελθόντος τους. Όταν αυτό συμβαίνει, η πολιτική συνοχή υπονομεύεται και η διεύρυνση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για εκείνους που μέχρι τότε στήριζαν το κόμμα». Και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σημείο αναδεικνύονται και οι ευθύνες εκείνων που λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις και οφείλουν να απολογηθούν και να παραιτηθούν. Γιατί μόνο έτσι θα στείλουν το μήνυμα του ΛΑΘΟΥΣ τους» .
Σε αυτό το σημείο αναδεικνύονται και οι ευθύνες εκείνων που λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις και οφείλουν να απολογηθούν και να παραιτηθούν. Γιατί μόνο έτσι θα στείλουν το μήνυμα του ΛΑΘΟΥΣ τους .
Η ηγεσία και τα αρμόδια όργανα ενός κόμματος δεν έχουν μόνο την ευθύνη να διευρύνουν την απήχησή του, αλλά κυρίως να προστατεύουν την πολιτική του ταυτότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης με τα μέλη και τους ψηφοφόρους. Οι επιλογές προσώπων δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγκυριακών υπολογισμών, αλλά πρέπει να βασίζονται σε σαφή πολιτικά και αξιακά κριτήρια. Η πραγματική διεύρυνση δεν επιτυγχάνεται απλώς με περισσότερα πρόσωπα, αλλά με μεγαλύτερη αξιοπιστία και πολιτική συνέπεια. Όταν αυτά απουσιάζουν, τότε η επιδιωκόμενη διεύρυνση κινδυνεύει να μετατραπεί σε συρρίκνωση, τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά.”
Κόντρες Συνεδρίου και η βελόναΣτο μεταξύ, μικρές αλλά διάσπαρτες κόντρες σημειώνονται αυτές τις ώρες μεταξύ της προεδρικής πλευράς και των άλλων τάσεων για τη μη έγκαιρη δημοσιοποίηση των ονομάτων που κατέθεσαν υποψηφιότητα για το σώμα των Συνέδρων. Το καθοριστικό ραντεβού είναι αυτή την Κυριακή, ημέρα εκλογής των περίπου 4.000 Συνέδρων, στους οποίους θα προστεθούν πάνω από 1000 αριστίνδην μέλη. Η πλευρά Δούκα επιμένει εν τω μεταξύ στην ανάγκη να υπάρξει ψήφισμα με ένα καθαρό «όχι» στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο αναμένεται να στηρίξει η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και του Μιχάλη Κατρίνη.
Το πρώτο κύμα των γκάλοπ του ΜάρτηΜπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι καθαρά δεύτερο στις δημοσκοπήσεις –τις πρώτες του Μαρτίου και μετά από την έναρξη του πολέμου- αλλά αυτό αποδίδεται και στο ότι μειώνεται η δυναμική άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η διαφορά με το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζεται ενισχυμένη, διευρύνεται ενώ μόνο το 3,3% δηλώνει στην παράσταση νίκης της Opinion Poll για το Action 24 ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ωστόσο ως κεντρικό το σύνθημα «νίκη έστω και με διαφορά μίας ψήφου», χωρίς όμως να το συνδέει με ένα πειστικό αφήγημα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στα γκάλοπ.
