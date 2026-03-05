Κικίλιας στον Economist για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ανησυχητικό ότι πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν γίνει στόχος

Επιβεβαιώσαμε επιθέσεις σε πλοία ελληνικών συμφερόντων από drones, πυραύλους, ευτυχώς όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας σε συνέδριο του Economist