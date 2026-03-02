Τι θα γίνει με τους 85 Ελληνες και τα 52 ελληνόκτητα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου
Τι θα γίνει με τους 85 Ελληνες και τα 52 ελληνόκτητα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου
Σε αυξημένη ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Συνεχής επικοινωνία με τις εταιρείες για την ασφάλεια πληρωμάτων και πλοίων
Σε καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται η Ελλάδα λόγω της κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο και στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Έως χθες το μεσημέρι, δέκα πλοία φέρουν ελληνική σημαία και σε αυτά επιβαίνουν 85 Έλληνες ναυτικοί. Ακόμη 42 πλοία υπό ελληνική διαχείριση βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πηγές από το Λιμενικό Σώμα ανέφεραν ότι, αμέσως μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται ελληνόκτητα πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.
Στόχος της επικοινωνίας ήταν να διαπιστωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφαλείας και να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους. Παράλληλα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ενημερώθηκαν αναλυτικά για την κατάσταση στην περιοχή και έλαβαν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι το υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην περιοχή, όπου η αστάθεια έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες που διατηρούν ελληνόκτητα ή ελληνικής διαχείρισης πλοία στην ευρύτερη ζώνη.
«Κάνουμε ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, δίνοντας έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντίδραση σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
