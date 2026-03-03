Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τον Ανδρουλάκη με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Δύσκολος ακόμα ο επαναπατρισμός Ελλήνων
Στις 12 στη Βουλή η συνάντηση - Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα τεκταινόμενα και στην παρέμβασή του αύριο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
Η επέκταση του πολεμικού μετώπου με την αποστολή drones και προς την Κύπρο δημιούργησε νέα δεδομένα για τη γειτονιά μας, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εν χορώ ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα δεδομένα που δημιουργούνται στο πεδίο.
Με αυτό το δεδομένο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτό το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για μια off the record ενημέρωση για τα τεκταινόμενα, ενώ μέχρι και χθες το βράδυ δεν είχε εμφανιστεί άλλος πολιτικός αρχηγός που να ήθελε να ενημερωθεί κατ' ιδίαν από τον πρωθυπουργό.
Υπό αυτό το πρίσμα, με ενδιαφέρον θα πρέπει να αναμένεται η παρέμβαση του πρωθυπουργού την Τετάρτη στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, όπου θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για τα τεκταινόμενα.
Για να «κλειστεί» το ραντεβού Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη που θα γίνει στις 12:00 στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή συνομίλησαν χθες ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής με τον τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ και στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, Δημήτρη Μάντζο. Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος του προανήγγειλε ότι την Τετάρτη θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθούν τα κόμματα αναλυτικότερα για τα τεκταινόμενα τόσο στη γειτονιά μας, όσο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν πάντως στο protothema.gr ότι η συζήτηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη θα είναι αποκλειστικά εστιασμένη στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και των «καυτών» εξελίξεων στο πεδίο και δεν θα επεκταθούν σε άλλες ατραπούς. Άλλωστε, οι σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με το ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν «ψυχροπολεμικές», όμως, όπως το θέτουν πηγές πέριξ του κ. Ανδρουλακη, δεν θα μπορούσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ζητήσει μια αναλυτική ενημέρωση όταν μάλιστα αναπτύσσονται ελληνικές δυνάμεις στο πεδίο προς υποστήριξη της Κύπρου, ενώ και στη χώρα μας διαθέτουμε νατοϊκές βάσεις.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.
Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεννόηση με τις αεροπορικές εταιρίες που έχουν δρομολόγια προς τις χώρες του Κόλπου, όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτή η μετακίνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, στη συζήτηση δόθηκε βάση και στην ανάγκη συντονισμού επί του πεδίου για να παραμείνουν οι χιλιάδες Έλληνες στη διακεκαυμένη ζώνη σε ασφαλή σημεία.
Αργούν οι πτήσεις επαναπατρισμώνΧθες το μεσημέρι και ενώ εξελισσόταν η συνεννόηση με την Κύπρο για την αποστολή των φρεγατών και των μαχητικών F-16 που έφτασαν το απόγευμα στο νησί, ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
