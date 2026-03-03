Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τον Ανδρουλάκη με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Δύσκολος ακόμα ο επαναπατρισμός Ελλήνων

Στις 12 στη Βουλή η συνάντηση - Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα τεκταινόμενα και στην παρέμβασή του αύριο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού