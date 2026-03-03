Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Αθήνα στο protothema: Το Ιράν, ως ο βασικός χορηγός τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή, πρέπει να αντιμετωπιστεί

Ο Νόαμ Κατς, πρεσβευτής του Ισραήλ στην Αθήνα

“Πιστεύω ότι κάθε προσπάθεια για την αποτροπή χτυπημάτων στην Κύπρο είναι φυσικά αναγκαία και είναι κάτι απολύτως δικαιολογημένο”, ανέφερε στο protothema.gr ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς.Δημοσιογράφος (Γεωργία Σαδανά): Κύριε Πρέσβη, με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν να μαίνονται, πιστεύετε ότι το Ιράν αποτελεί περιφερειακή απειλή ή όχι; Και αν θεωρείτε ότι είναι πιθανό να υπάρξει κάποια ενέργεια και απέναντι στην Ελλάδα, επειδή είδαμε έναν χάρτη που μοιραστήκατε με τους Έλληνες χρήστες στα social media...Πρέσβης (κ. Katz): Λοιπόν, αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε μια συνδυασμένη προσπάθεια μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, για την εξάλειψη μιας επικείμενης, υπαρξιακής και πρωτοφανούς απειλής για την ευημερία της περιοχής μας, για το διεθνές σύστημα και, πάνω απ' όλα από ισραηλινής πλευράς, για το Κράτος του Ισραήλ. Το ιρανικό καθεστώς, καλεί από την αρχή της ίδρυσής του στην εξόντωση του Κράτους του Ισραήλ και αναλάμβανε δράση για να το κάνει πραγματικότητα. Επομένως, έπρεπε να επιχειρήσουμε, για να εξαλείψουμε ορισμένες από τις πολύ κρίσιμες απειλές που κόντευαν να αποκτήσουν ασυλία απέναντι σε μια δική μας αντίδραση ή των Αμερικανών.Και μιλάω ειδικά για τη στρατιωτική πυρηνική απειλή και την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων. Οι Ιρανοί προσπαθούσαν να εγκαταστήσουν όλες τους τις προσπάθειες κάτω από την επιφάνεια, πολύ βαθιά υπογείως, σε μια περιοχή που δεν θα μπορούσαμε να αγγίξουμε στο μέλλον και γι' αυτό προχωρήσαμε σε ένα προληπτικό χτύπημα. Αυτό το καθεστώς αποτελεί κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η διπλωματία ήταν απλώς ένα κάλυμμα για αυτό το καθεστώς και αποδείχθηκε επανειλημμένα αναποτελεσματική με το συγκεκριμένο καθεστώς. Επομένως, προχωρήσαμε σε αυτό το προληπτικό χτύπημα. Αυτό το καθεστώς επιτίθεται τώρα σε όλες τις χώρες της περιοχής. Χώρες —δεν μπορούμε να το ονομάσουμε αντίποινα— αυτές οι χώρες δεν αποτελούν μέρος της σύγκρουσης, δεν φιλοξενούν καν αμερικανικές βάσεις και φυσικά δεν είναι το Ισραήλ. Και είναι άλλη μια απόδειξη του κινδύνου που συνιστά αυτό το καθεστώς. Πιστεύουμε ότι αν αυτό το καθεστώς χτυπηθεί δυνατά, θα δώσει στον λαό του Ιράν την ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το καταπιεστικό καθεστώς που ήταν υπεύθυνο για τη δολοφονία πολλών αθώων αμάχων μόλις πριν από ένα μήνα.Εξάλλου, το Ιράν, ως παράγοντας αποσταθεροποίησης, υποστηρίζει τρομοκρατικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και τρομοκρατικούς στρατούς όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ στη Μέση Ανατολή. Προχθες το βράδυ, η Χεζμπολάχ ενώθηκε με το Ιράν στις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον μας. Το Ισραήλ επιχειρεί εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης σε ολόκληρο τον Λίβανο.Το Ιράν, ως ο βασικός χορηγός τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή, πρέπει να αντιμετωπιστεί.Δημοσιογράφος: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τους στρατηγικούς στόχους των στρατιωτικών ενεργειών και πληγμάτων από πλευράς του Ισραήλ;Πρέσβης: Προσπαθούμε από την πλευρά του Ισραήλ, και όπως είπα, ευχαριστούμε την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και την ηγετική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το ζήτημα. Επιχειρούμε, για να αφαιρέσουμε τη δυναμική και τις ικανότητες του Ιράν όσον αφορά τη βαλλιστική του απειλή στην περιοχή και, όπως βλέπετε, το Ιράν χρησιμοποιεί αυτούς τους πυραύλους για να επιτεθεί άμεσα και αδιακρίτως σε ισραηλινές πόλεις αυτή τη στιγμή, αλλά το κάνουν και σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι τα Εμιράτα, για παράδειγμα, δέχτηκαν την πιο έντονη επίθεση, ακόμη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή του Κόλπου. Ελπίζουμε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία θα σταματήσουν να λειτουργούν μέσα από αυτή τη δράση. Και χτυπάμε τις πηγές ισχύος του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας που αποτελούν μέρος της κατασταλτικής του ικανότητας.Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι τα στρατιωτικά σας πλήγματα είναι επιτυχή μέχρι τώρα;Πρέσβης : Σίγουρα είναι επιτυχή. Πετύχαμε τον αεροπορικό έλεγχο πάνω από το δυτικό Ιράν σε λιγότερο από 24 ώρες. Και πιστεύω ότι αυτή η δράση, όπως περιγράφηκε και από τους Αμερικανούς εναντίον του ιρανικού Ναυτικού που απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ειδικά στον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, θα αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική μακροπρόθεσμα. Το ξεκίνημα είναι πολύ ελπιδοφόρο.Δημοσιογράφος: Κύριε Πρέσβη, ο Πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την ίδια άποψη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ως προς τη διάρκειά τους.Πρέσβης (κ. Katz): Δεν γνωρίζω πόσο καιρό θα διαρκέσει. Εμπιστεύομαι ότι ο Πρόεδρος γνωρίζει πολλά περισσότερα από εμένα. Αλλά θα έλεγα ότι θα χρειαστεί όσο χρόνο είναι απαραίτητο για να εξαλειφθεί αυτή η επικείμενη απειλή, η ιρανική επικείμενη απειλή. Θα έλεγα ότι με το εναρκτήριο χτύπημα, ο Ανώτατος Ηγέτης, ο οποίος ήταν ο ανώτατος ηγέτης της τρομοκράτησης της περιοχής για σχεδόν 40 χρόνια, και ολόκληρη η στρατιωτική ηγεσία αυτού του καθεστώτος «αποκεφαλίστηκαν» (εξαρθρώθηκαν) με επιτυχία.Δημοσιογράφος: Άρα πιστεύετε ότι αποτελεί ρεαλιστικό στόχο η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, σωστά;Πρέσβης(κ. Katz): Ξέρετε, δεν έχουμε κανένα λόγο να πολεμήσουμε το Ιράν και σεβόμαστε απεριόριστα τον ιρανικό λαό, την κουλτούρα του και τον ρόλο του στην περιοχή μας. Και πιστεύω ότι τους αξίζει ένα καλύτερο καθεστώς να τους κυβερνά, όχι ένα καταπιεστικό καθεστώς, αλλά η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν θα είναι ένα ζήτημα που θα γίνει από τον ίδιο τον ιρανικό λαό. Πιστεύω ότι η επιχείρησή μας, η κοινή μας επιχείρηση, η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η ισραηλινή επιχείρηση δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες που ίσως επιτρέψουν στους ανθρώπους που αναζητούν την ελευθερία στο Ιράν να αλλάξουν τη ζωή και την πραγματικότητά τους.Δημοσιογράφος: Κύριε Πρέσβη, πως σχολιάζετε την επίθεση, όπως με UAVs (drones) δύο φορές τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο, με δεδομένο ότι η Κύπρος είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ανησυχούν αυτές οι επιθέσεις;Πρέσβης: Γνωρίζω ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει δράση και γνωρίζω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν πλήρως την Κύπρο. Πιστεύω ότι κάθε προσπάθεια για την αποτροπή χτυπημάτων στην Κύπρο είναι φυσικά αναγκαία και είναι κάτι απολύτως δικαιολογημένο. Και νομίζω ότι δίνει ξανά ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πόσο επικίνδυνο είναι το ιρανικό καθεστώς με τη συμπεριφορά του και με την επιθετικότητά του σε όλη την περιοχή.Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το μήνυμά σας στον ελληνικό λαό που παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή τα τελευταία εικοσιτετράωρα;Πρέσβης: Θα έλεγα ότι η αμερικανική και ισραηλινή επιχείρηση είναι απολύτως δικαιολογημένη από το διεθνές Δίκαιο. Είναι μια απάντηση στην αποτυχία, τη συνεχιζόμενη αποτυχία της διπλωματίας και την αναποτελεσματικότητα του διαλόγου με το ιρανικό καθεστώς. Και ελπίζω ότι θα εξαλείψει αυτή την επικείμενη απειλή και θα ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον που είναι απαραίτητο στην περιοχή μας, και θα ευχηθώ το ίδιο και για τον ιρανικό λαό, να απαλλαγεί από την καταπιεστική του κυβέρνηση.Δημοσιογράφος: Σκοπεύετε να συνδράμετε το Ιράν στην "επόμενη μέρα" όσον αφορά το σύνταγμα, τους θεσμούς ακόμη και την οικονομική του ευημερία;Πρέσβης: Ξέρετε, δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Το όραμα είναι ότι μια μέρα θα έχουμε μια πραγματιστική, μετριοπαθή Μέση Ανατολή που θα είναι μέρος μιας περιοχής, η οποία θα ενθαρρύνει και θα τονώνει τη σταθερότητα και την ευημερία για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή των ριζοσπαστικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα θα αλλάξει. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε μια διαφορετική Μέση Ανατολή με πιο ειρηνικές σχέσεις που θα ωφελήσουν εμάς αλλά και τους άλλους κατοίκους της περιοχής. Και νομίζω ότι η σταθερότητα και η ειρήνη είναι κάτι που φέρνει κοντά το Ισραήλ και την Ελλάδα. Μοιραζόμαστε το ίδιο συναίσθημα και τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα, και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον και σταθερότητα στην περιοχή.Δημοσιογράφος: Ποιο νομίζετε ότι ήταν το κρίσιμο στοιχείο, το σημείο καμπής που έκανε το Ισραήλ να κινηθεί γρήγορα; Επειδή είδαμε κάποια ρεπορτάζ στο διεθνή Τύπο που υποστήριζαν ότι όλη η στρατιωτική επιχείρηση ήρθε πιο κοντά χρονικά...Πρέσβης: Είναι το γεγονός ότι το Ιράν πλησίαζε πάρα πολύ στο να αποκαταστήσει κρίσιμη μάζα και να της δώσει ασυλία, μια κρίσιμη μάζα που θα του επέτρεπε να επιτεθεί στο Ισραήλ με «βροχή» βαλλιστικών πυραύλων. Και το γεγονός ότι προετοίμαζαν τις νέες τους δομές πολύ βαθιά στο έδαφος των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων προκειμένου να ανανεώσουν το πρόγραμμά τους που καταστράφηκε πέρυσι. Οπότε συνολικά, ήταν μια απόφαση που αν δεν παίρναμε τώρα, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αργότερα. Και το Ιράν εξαπατούσε μέσω της διπλωματίας το διεθνές σύστημα, αλλά δεν ήταν έτοιμο να εγκαταλείψει καμία από τις δυνατότητές του και δεν υποχωρούσε στη διπλωματική πίεση και στις κυρώσεις εναντίον του.Δημοσιογράφος: Εννοείτε ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν δεν λειτούργησαν;Πρέσβης: Δεν λειτούργησαν επειδή οι Ιρανοί αποφάσισαν ότι είναι έτοιμοι να υποστούν αυτές τις κυρώσεις και να συνεχίσουν στον ρυθμό τους, ο οποίος έχει ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά επίσης αναλήφθηκε πρακτική δράση για να μεταφραστεί αυτή η ιδεολογία σε πραγματικότητα.Δημοσιογράφος: Και τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν φοβάστε μια νέα ενεργειακή κρίση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια περιφερειακή ενεργειακή κρίση...Πρέσβης: Νομίζω ότι η αγορά ξέρει πώς να αντισταθμίζει πιέσεις σαν αυτή. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε υπό την πίεση αστάθειας, η οποία προκάλεσε κάποιες διακυμάνσεις τιμών στον τομέα της ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και θεωρώ ότι ακόμα κι αν υποστούμε ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης, αξίζει τον κόπο στην προσπάθεια δημιουργίας μεγαλύτερης σταθερότητας στην περιοχή.Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Πρέσβη.Πρέσβης: Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν χαρά μου.