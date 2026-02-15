Τασούλας: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπηρέτησε τη Δημοκρατία και ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου

Τονίζει ότι η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη αποτέλεσε υπόδειγμα για κάθε νέο και νέα που πιστεύει στην ευπρέπεια, την υψηλή κατάρτιση, την αίσθηση καθήκοντος, τη γνησιότητα και την ποιότητα χαρακτήρα