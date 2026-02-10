Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις σχετικές συστάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και οργανισμών όπως η Διεθνής Διαφάνεια