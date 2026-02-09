Παπασταύρου από Πάτρα: Μείωση ενεργειακού κόστους για 700.000 κατοίκους μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του επείγοντος χαρακτήρα των αντιπλημμυρικών έργων, προχωρήσαμε με ταχύτητα στην υλοποίησή τους, διασφαλίζοντας την άμεση θωράκιση και αποκατάσταση της περιοχής. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν με συνέπεια και αφοσίωση για την ολοκλήρωση του έργου. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Coca Cola HBC και επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες και να ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους, υλοποιώντας δράσεις που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».