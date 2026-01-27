Στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η παραπομπή της αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία μετά το νέο σόου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ξεπέρασε κάθε όριο» αναφέρουν πηγές της ΝΔ – Η απάντηση του Νικόλαου Βλαχάκου για «την αλήθεια στα Ίμια»
Την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά αποφάσισε κατά πλειοψηφία η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το νέο σφοδρό επεισόδιο που προκάλεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Όπως αναφέρουν πηγές της ΝΔ, η κα Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κάθε όριο και προσθέτουν «χωρίς ίχνος ντροπής αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ “συμπλεγματικά υποκείμενα” ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό του ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ιμια».
Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε πως είναι απαράδεκτο να ακούγεται τέτοια προσβολή, λίγες μέρες πριν την επέτειο των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων: « Ήταν μία προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα αλλά και μια ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά» ανέφερε, ενώ υπενθύμισε ορισμένα από τα πολλά περιστατικά έντασης που έχει προκαλέσει η κα Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή μεταξύ των οποίων και την σεξιστική επίθεση κατά της αντιπροέδρου Μαρίας Συρεγγέλα στην οποία είχε πει «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν».
Ο κ. Βλαχάκος απαντώντας στην κα Κωνσταντοπούλου είπε: «Η τοποθέτηση της κας Κωνσταντοπούλου ήταν παντελώς άσκοπη και άκαιρη. Ο διάλογος που είχαμε με τον κ. Ακτύπη και την κα Κωνσταντοπούλου εκείνη την ώρα ήταν καθαρά πολιτικός. Οπότε το να γυρίσει προς το μέρος μου και να μου πει αυτές τις μέρες τις συγκεκριμένες φράσεις, να ψάξω να βρω την αλήθεια είναι κάτι το οποίο με προσβάλει γιατί ούτε και η ίδια ούτε και κάποιοι άλλοι που σκίζουν τα ιμάτια τους εδώ και 30 χρόνια ξέρουν. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι γνωρίζω εγώ για τον θάνατο του αδελφού μου».
Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας μίλησε για απαράδεκτη και μεροληπτική διαδικασία ενώ έσπευσε να διευκρινήσει προς τον κ. Βλαχάκο: «θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε προσβολή. Τιμούμε τη μνήμη του αδερφού του δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση επ αυτού».
Βλαχάκος: Κάποιοι σκίζουν τα ιμάτιά τους αλλά δεν γνωρίζουν όσα εγώ για το τα Ίμια
