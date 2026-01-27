Στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η παραπομπή της αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία μετά το νέο σόου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ξεπέρασε κάθε όριο» αναφέρουν πηγές της ΝΔ – Η απάντηση του Νικόλαου Βλαχάκου για «την αλήθεια στα Ίμια»