Ανέβηκαν οι τόνοι στην Βουλή με Κυρανάκη και Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν κατηγορίες για «υπεράσπιση βιαστών» και «σεξισμό»
Νέα ένταση μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας
Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία νωρίτερα τον κατηγόρησε για «κρεσέντο σεξισμού» αναφορικά με την λεκτική αντιπαράθεση που είχε την περασμένη εβδομάδα με την κα Πέτη Πέρκα υπενθύμιζε την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα.
Κ. Κυρανάκης: «Όταν πιστεύω ότι έχω δίκαιο επιμένω. Όταν όμως κάνω λάθος το παραδέχομαι και ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή».
Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;
Κ. Κυρανάκης: Για εσάς το λέω κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που βίασε 4 γυναίκες. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.
Ζ. Κωνσταντοπούλου: Συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης, θα μηνυθείτε και εσείς.
Νωρίτερα, η κα Κωνσταντοπούλου με αφορμή την φράση που είχε απευθύνει ο κ. Κυρανάκης στην κα Πέρκα: «σταματήστε να τσιρίζετε, εδώ είναι Βουλή δεν είναι η κουζίνα σας» σχολίασε «κάνατε κρεσέντο σεξισμού. Υπάρχει ευθύνη Κυρανάκη υπάρχει όμως και η τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε μην γκαρίζετε σε εμένα».
