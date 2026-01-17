Γεωργιάδης: Ο Πολάκης αποκαλεί χαφιέ τον διοικητή του νοσοκομείου Χαλκίδας, ξέχασε ότι ήταν συνεργάτης υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

«Σημειώστε άλλη μία υποκρισία στο πλούσιο βιογραφικό του Παύλου Πολάκη που χαρακτηρίζει "εχθρούς" ή "φίλους" ανάλογα με τις πολιτικές και επαγγελματικές τους ιδιότητες!» γράφει ο υπουργός Υγείας