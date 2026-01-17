Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα
Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Οι περισσότεροι (57,6%) να εκτιμούν ότι το κόμμα Καρυστιανού δεν θα ενισχύσει τον αγώνα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα
Στο 28,9% μετράει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά στην οποία, επίσης, καταγράφεται η στάση των πολιτών απέναντι στα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, 11,8% η Ελληνική Λύση, 11,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 9,2% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Φωνή Λογικής με 2,1%, η Νίκη με 2% , η Νέα Αριστερά με 1,8%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,5%

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα


Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,2%. Στη συνέχεια βρίσκονται: Ελληνική Λύση 9,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,1%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, ΜέΡΑ25 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,6 %, Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει το 17,2%.

Στο ερώτημα, δε, πόσο πιθανό είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα, το 22,8% απαντά πολύ και αρκετά ενώ 73,4% λένε λίγο ή καθόλου για το κόμμα Καρυστιανού. Για το κόμμα Τσίπρα τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 17,5% και στο 81,7% και για το κόμμα Σαμαρά στο 4,8% και το 94,6%.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα


Όσον αφορά, δε, την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα, το 36,1% απαντά ότι θετική και μάλλον θετική κρίση και το 59,2% αρνητική και μάλλον αρνητική, με τους περισσότερους (57,6%) να εκτιμούν ότι δεν θα ενισχύσει τον αγώνα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα
