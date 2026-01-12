Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν: Πρόθεση να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιοχή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

Οι δύο Υπουργοί μίλησαν και για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, χωρίς να οριστικοποιήσουν ημερομηνία, ωστόσο εξέφρασαν την πρόθεση να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

