«Σήμερα θα γίνουμε viral»: Η συνέντευξη της Λατινοπούλου στον Τάσο Ξιαρχό, ο χορός τους, η κοπέλα που θολώθηκε και η ατάκα «ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω»

Ο χορός και η θολωμένη κοπέλα

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ρωτήθηκε και αν χορεύει και όταν απάντησε «ναι», ο Τάσος Ξιαρχό την κάλεσε να χορέψει μαζί του δύο τραγούδια: το I Wanna Dance With Somebody και το Anxiety.Μετά από τους χορούς αυτούς, δε, στο πλατό εμφανίστηκε μια χορεύτρια με προκλητικό ντύσιμο, η Σεσίλια, η οποία, ωστόσο, θολώθηκε στα πλάνα γιατί, όπως αναφέρεται στο βίντεο της συνέντευξης, «δέχθηκε σκληρή κριτική» με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, πάντως, να την επαινεί λέγοντας «χορεύει πολύ καλά, έχει ταλέντο».Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε ακόμα ότι της αρέσει πολύ «το λινό γιατί το θεωρό κομψό» λέγοντας ότι αν ήταν ρούχο «θα ήμουν λινό πουκάμισο».Για την πρώτη μεγάλη αγάπη απάντησε πως την ένιωσε «όταν έφεραν τον μικρότερο αδελφό μου στο καλαθάκι κι εγώ ήμουν 8 ετών, ήταν ό,τι πιο όμορφο. Και το ίδιο ήρθε και στον δεύτερο αδελφό μου, τον Βενιαμίν της οικογένειας»Αφού, τέλος, είπε ότι ο αγαπημένος της τραγουδιστής είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, η κυρία Λατινοπούλου έκλεισε τη συνέντευξη με τη φράση προς τον Τάσο Ξιαρχό «ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω και να συνεχίσεις να το κάνεις».