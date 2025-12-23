«Σήμερα θα γίνουμε viral»: Η συνέντευξη της Λατινοπούλου στον Τάσο Ξιαρχό, ο χορός τους, η κοπέλα που θολώθηκε και η ατάκα «ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω»
«Τον Τσάρλι Κερκ τον δολοφόνησε η αριστερά», «θέλω στολή στα σχολεία», «δεν θέλω υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια», «αν ήμουν ρούχο, θα ήμουν λινό πουκάμισο»
Μια διαφορετική συνέντευξη στον χορευτή Τάσο Ξιαρχό έδωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου καθώς εκτός των θέσεών της κατά των παράνομων μεταναστών, της επιβολής της γκέι κουλτούρας, των Ρομά και της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έδειξε τις ικανότητές της στον χορό, αποκάλυψε πότε ένιωσε για πρώτη φορά μεγάλη αγάπη, εξομολογήθηκε το αγαπημένο της ύφασμα ενώ κατηγόρησε την αριστερά για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.
Η κυρία Λατινοπούλου είπε, επίσης, ότι «πιστεύω βαθιά στον Θεό» κάνοντας αναφορά στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και τη σχέση του με τη νέα γενιά «που ήθελε να πάει να τον ακούσει».
Η ίδια είπε ακόμα ότι «έχω πολλούς φίλους που είναι γκέι» εξηγώντας πως «έχω πρόβλημα με τις ατζέντες που επιβάλλονται σε μικρά παιδιά. Το υγιές είναι αυτό που κάνεις εσύ "ναι είμαι γκέι αλλά δεν προσπαθώ να το επιβάλω"» λέγοντας σε άλλο σημείο ότι «δεν είναι ένας ο πολιτικός που κάνει ναρκωτικά».
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής εξέφρασε, ακόμα, την επιθυμία της για «στολή στα σχολεία»
Όσον αφορά, δε, τους παράνομους μετανάστες είπε «τόσο καιρό μας έλεγαν ότι αυτοί έρχονται είναι ανήλικοι αλλά εμείς το βλέπαμε ότι στις βάρκες έσκαγαν μαντράχαλοι 18-35 ετών. Από τους φόρους μας δίνουμε χρήματα για να έχουν επιδόματα σπίτια και να κάνουν ό,τι θέλουν οι μετανάστες».
Απάντησε, επίσης, ότι «δεν φοβάμαι για τη ζωή μου. Έχω δεχθεί απειλές αλλά πορεύομαι όπως θέλω» εξομολογούμενη ότι «ταράχτηκα με τη δολοφονία Κερκ γιατί κατάλαβα ότι είχε ξεφύγει το πράγμα. Ο Τσάρλι Κέρκ δεν είχε πειράξει κανέναν, μιλούσε στα πανεπιστήμια. Τον δολοφόνησε η αριστερά».
Κατά την ίδια «δεν υπάρχει νόμος και τάξη και δεν υπάρχει σκούπα σε όλα τα επίπεδα γιατί τους νοιάζουν άλλα, πώς θα μοιράσουν χρήματα σε κολλητούς γιατί αν έχουν φάει κι αν έχουν φάει».
Όταν ο Τάσος Ξιαρχό τη ρώτησε για την υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της λέγοντας πως «είναι απόφαση της φύσης ότι ένα παιδί γεννιέται από ανδρα και γυναίκα και δεν υπάρχει πατέρας 1 και πατέρας 2»
Ο χορός και η θολωμένη κοπέλαΗ Αφροδίτη Λατινοπούλου ρωτήθηκε και αν χορεύει και όταν απάντησε «ναι», ο Τάσος Ξιαρχό την κάλεσε να χορέψει μαζί του δύο τραγούδια: το I Wanna Dance With Somebody και το Anxiety.
Μετά από τους χορούς αυτούς, δε, στο πλατό εμφανίστηκε μια χορεύτρια με προκλητικό ντύσιμο, η Σεσίλια, η οποία, ωστόσο, θολώθηκε στα πλάνα γιατί, όπως αναφέρεται στο βίντεο της συνέντευξης, «δέχθηκε σκληρή κριτική» με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, πάντως, να την επαινεί λέγοντας «χορεύει πολύ καλά, έχει ταλέντο».
Όλη η συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Τάσο Ξιαρχό
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε ακόμα ότι της αρέσει πολύ «το λινό γιατί το θεωρό κομψό» λέγοντας ότι αν ήταν ρούχο «θα ήμουν λινό πουκάμισο».
Για την πρώτη μεγάλη αγάπη απάντησε πως την ένιωσε «όταν έφεραν τον μικρότερο αδελφό μου στο καλαθάκι κι εγώ ήμουν 8 ετών, ήταν ό,τι πιο όμορφο. Και το ίδιο ήρθε και στον δεύτερο αδελφό μου, τον Βενιαμίν της οικογένειας»
Αφού, τέλος, είπε ότι ο αγαπημένος της τραγουδιστής είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, η κυρία Λατινοπούλου έκλεισε τη συνέντευξη με τη φράση προς τον Τάσο Ξιαρχό «ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω και να συνεχίσεις να το κάνεις».
