Κωνσταντοπούλου: Ταξικό και όχι σεξιστικό το σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αιτιολόγησε τη φράση της μετά τις καταγγελίες για σεξισμό – «Είναι έκφραση της γυναικείας εργατικής τάξης», είπε
Ταξική διάσταση επιχείρησε να δώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη φράση που απηύθυνε προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, λέγοντας «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν».
Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε σε όσους χαρακτήρισαν σεξιστική τη φράση της υποστηρίζοντας πως προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας.
«Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές», είπε.
Η αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα.
Ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθετε ερωτήματα στον μάρτυρα, στον διάλογο παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε με σεξιστική αναφορά στην προεδρεύουσα της επιτροπής.
Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Ξυλούρης: Όχι.
Μπάρκας: Τι είπατε;
Ξυλούρης: Όχι.
Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.
Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;
Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;
Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας
Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.
Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα
Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.
Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε τη σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.
Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.
Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.
Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία
Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.
Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;
Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;
Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί
Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο
Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο
Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.
