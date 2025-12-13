Γεωργιάδης: Διπλάσιες οι δαπάνες στον προϋπολογισμό για την υγεία το 2026, πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για «Γκρούεζες»
Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στο ΕΣΥ και άνοδο των αποδοχών τους - Απαράδεκτες εκφράσεις από τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία
Τα πραγματικά δεδομένα του προϋπολογισμού που καταγράφουν διπλασιασμό δαπανών για τα δημόσια νοσοκομεία, αύξηση υγειονομικού προσωπικού και σημαντική άνοδο των αποδοχών τους σε σχέση με το 2019 παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, απευθυνόμενος στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, σημείωσε πως εντός του 2026 θα πρέπει να στηρίξουν περαιτέρω τις αποδοχές του κλάδου των νοσηλευτών.
Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προέβλεπε 4,114 δισ. ευρώ δαπάνες για την υγεία ενώ του 2026 το ποσό ανέρχεται σε 8,242 δισ. ευρώ.
«Τα 4,114 δισ. ευρώ η αριστερά τα ψήφισε. Τα 8,242 δισ. ευρώ τα καταψηφίζει και την ίδια ώρα οι συνδικαλιστές τους φωνάζουν σήμερα “δώστε παραπάνω λεφτά για την υγεία”» είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Ο ίδιος σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 για την Υγεία είναι ο «μεγαλύτερος από συστάσεως ελληνικού κράτους» ενώ ενημέρωσε πως μόνο για τα νοσοκομεία το κονδύλι ανέρχεται σε 4,607 δισ. ευρώ.
«Σε σχέση με το 2019 ο αριθμός των νοσοκομείων παραμένει σταθερός στα 127, οι δαπάνες τους όμως διπλασιάστηκαν. Το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 2,31 δισ. ευρώ. Εμείς το 2026 δίνουμε 4,607 δισ. ευρώ. 100% αύξηση δαπανών σε 7 χρόνια. Αυτά τα λέω για τους ανόητους της αριστεράς» είπε ο κ. Γεωργιάδης για να εξηγήσει ότι η αύξηση του προϋπολογισμού μεταφράζεται και σε καλύτερες αμοιβές.
«Έχουμε 15% περισσότερο προσωπικό το 2026 σε σχέση με το 2019. Οι συνδικαλιστές μετράνε μόνο το μόνιμο προσωπικό. Εμείς μετράμε κάθε θέση εργασίας. Οι ασθενείς δεν ρωτούν αν οι άνθρωποι που θα τον φροντίσουν είναι μόνιμοι ή με σύμβαση. Το 15% περισσότερο προσωπικό θα λάβει το 2026 25% μεγαλύτερο εισόδημα σε σχέση με το 2019» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας έκανε και ειδική αναφορά στο νοσοκομείο Δράμας και στους αλλεπάλληλους άγονους διαγωνισμούς για την κάλυψη των 7 θέσεων παθολόγων λέγοντας μεταξύ άλλων πως πλέον «εκτός του αυξημένου μισθού του ΕΣΥ, το επίδομα άγονων περιοχών θα δοθούν επιπλέον 15.000 ευρώ από τον Δήμο και την Περιφέρεια. Θα πάρουν δηλαδή 25.000 ευρώ περισσότερα»
Ο υπουργός Υγείας απαντώντας στις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που του έθεσαν ζήτημα αυξημένων χρεών από τα νοσοκομεία είπε: «Τα χρέη δεν έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί. Αυτά που διαβάζετε είναι ότι εκκρεμεί καταλογισμός 1,6 δισ. ευρώ μέσα στον Φεβρουάριο του claw back. Σε καθαρή αξία όταν ανέλαβα το υπουργείο τα χρέη ήταν 1,3 δισ. ευρώ και σήμερα είναι 791 εκατ. ευρώ, στο τέλος χρόνου θα είναι 640 εκατ. ευρώ. Στόχος μέχρι εκλογές 2027 να είμαστε κάτω των 500 εκατ. ευρώ».
Η ένταση ανέβηκε όταν πήρε το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και αποκάλεσε τον Αδωνι Γεωργιάδη «γελοίο»
ΈντασηΟ κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας παράλληλα την ομιλία της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη η οποία νωρίτερα μίλησε για Γκρούεζες, είπε: «Όταν χθες η αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρoυλάκη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες. Χαμηλώσετε τους τόνους. Είστε κολλημένοι στο 12% και αυτό δεν αποδεικνύει κανένα κοινωνικό ρεύμα. Στο τέλος θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας, ούτε η κοινωνία σείεται, ούτε τίποτα».
Η ένταση ανέβηκε όταν πήρε το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και αποκάλεσε τον Αδωνι Γεωργιάδη «γελοίο»
«Ακούσαμε χυδαίες εκφράσεις και ακροδεξιό λόγο από έναν γελοίο υπουργό» ανέφερε ο κ. Καζαμίας πυροδοτώντας έντονο διάλογο
- Ν. Μηταράκης (ΝΔ): Είστε απαράδεκτος. Να ανακαλέσετε αμέσως
- Γ. Πλακιωτάκης (αντιπρόεδρος Βουλής): να ανακληθεί η φράση.
- Α. Καζαμίας: Δεν ανακαλώ
- Γ. Πλακιωτάκης : Παρακαλώ! Κόσμια
- Α. Καζαμίας: Να μην διαγραφεί
- Γ. Πλακιωτάκης: Έχει διαγραφεί. Παρακαλώ.
- Α. Καζαμίας: Να με προστατέψετε από τις φωνές. Είστε μεροληπτικός . Αν είναι αποδεκτή η φράση του για “ανόητη αριστερά” τότε είναι ανόητος υπουργός.
