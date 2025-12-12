Γεραπετρίτης στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών: Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ενισχύει την παγκόσμια ασφάλεια

"Για την Ελλάδα, η διασφάλιση αναβαθμισμένης πολιτιστικής παρακαταθήκης είναι μια αποστολή άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική μας ταυτότητα" είπε ο ΥΠΕΞ στην 9η Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών