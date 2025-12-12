Τσουκαλάς: Προσχηματική η πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες

Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να αναστείλει άμεσα τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και funds, είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ