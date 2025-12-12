Τσουκαλάς: Προσχηματική η πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες
Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να αναστείλει άμεσα τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και funds, είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αγρότες να στείλουν αντιπροσωπεία τη Δευτέρα στο Μαξίμου και να συζητήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για προσχηματική πρόσκληση, τονίζοντας πως το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να αναστείλει άμεσα τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και funds.
Η δήλωση του κ. Τσουκαλά:
«Ο Πρωθυπουργός, αφού συστηματικά δυσφήμισε και ποινικοποίησε τον αγώνα των αγροτών, τώρα υπό το βάρος των πιέσεων της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης τους καλεί προσχηματικά σε διάλογο. Καλώς τον και ας άργησε.
Το ελάχιστο που έχει να κάνει για να είναι πραγματικός ο διάλογος είναι άμεσα να αναστείλει τις υποχρεώσεις τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και funds για να μην συνεχιστεί η καταστροφή την οποία έχει ήδη προκαλέσει».
