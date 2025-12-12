Χατζηβασιλείου: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup βάζει την Ελλάδα στην κεντρική θέση του ευρωπαϊκού σαλονιού

«Με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην κεντρική θέση του ευρωπαϊκού σαλονιού», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ERTNews Radio το πρωί της Παρασκευής.Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο για τη συγκεκριμένη εξέλιξη διαδραμάτισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας το ισχυρό πολιτικό του κεφάλαιο και το διεθνές αποτύπωμά του, καθώς και ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος, με την αξία και την ικανότητά του, έπεισε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις θέσεις και το όραμά του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εκλογή αυτή αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας και του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, αλλά και μια καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα.Αναφερόμενος στη διαδρομή της τελευταίας δεκαετίας, υπενθύμισε ότι από την περίοδο των συνθημάτων και της απειλής του Grexit κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Ελλάδα έφτασε σήμερα να βρίσκεται στο τιμόνι της διαχείρισης του κοινού νομίσματος. Όπως σημείωσε, η ομόφωνη εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στην εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων, εμπιστοσύνη που, όπως τόνισε, «κατακτήθηκε χάρη στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, τις μεταρρυθμίσεις και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών».Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας, ταχείας απομείωσης του δημόσιου χρέους και θωρακισμένης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και κρίσιμη ατζέντα για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, με ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των αγορών, το ψηφιακό ευρώ, η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συλλογική προσπάθεια που προηγήθηκε της εκλογής, σημειώνοντας ότι, πέρα από τον Πρωθυπουργό, καθοριστική ήταν η συμβολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του διπλωματικού μηχανισμού και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια «καλοκουρδισμένη μηχανή» που ανέδειξε την αξία της ελληνικής υποψηφιότητας.Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη ξεπερνά πλέον τα ελληνικά σύνορα, καθώς θα εκπροσωπεί την Ευρωζώνη σε κορυφαία διεθνή fora, με τη δυνατότητα να θέτει επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την οικονομία, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, επηρεάζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.