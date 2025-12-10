Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ο Ταχιάος κατά της Κωνσταντοπούλου: Έχετε τη λογική του Στάλιν, δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ

Έντονη αντιπαράθεση του υφυπουργού Μεταφορών στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για συμμετοχή «κακοποιών στοιχείων» στην κυβέρνηση