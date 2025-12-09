Ενημερώνει αύριο την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Ενημερώνει αύριο την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Η ενημέρωση θα γίνει στα γραφεία του κόμματος στις τρεις το μεσημέρι
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, θα βρεθεί αύριο Παρασκευή (10/12) στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας (Πειραιώς 62), όπου στις τρεις το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
