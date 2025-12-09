Μαρινάκης: Τα τρία ψέματα του Ανδρουλάκη στα μπλόκα των αγροτών, σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;» - Για απογείωση του κόστους παραγωγής μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που επισκέφθηκε μπλόκο στα Τρίκαλα

Κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , με αφορμή τις δηλώσεις του από τα μπλόκα των αγροτών, με τις οποίες άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο κ. Ανδρουλάκης «κατέφυγε σε τρία ψέματα και ανακρίβειες» και απέφυγε να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα.Όπως αναφέρει, «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ , με τις δηλώσεις του, κατά την παρουσία του στα μπλόκα των αγροτών, κατέφυγε σεκαι ανακρίβειες», ενώ υποστηρίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης καλείται να απαντήσει «σε ένα βασικό ερώτημα, που τίθεται από την κοινωνία».Στην ανακοίνωση παρατίθενται αναλυτικά τα τρία σημεία όπου, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς:, ότι «η Κυβέρνηση, αντί να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο, επενδύει τάχα στον διχασμό», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά πως «οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές»., ότι «δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής», ενώ, όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις ΦΠΑ, επιστροφή ΕΦΚ και χαμηλή τιμή αγροτικού ρεύματος για 10 χρόνια., ότι «απέκρυψε» πως οι φετινές ενισχύσεις θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 3,7 δισ. ευρώ, με «δεύτερη κατανομή» για τους «ειλικρινείς αγρότες».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ακόμη ότι «εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;»Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει πως «η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει αυτομάτως την απάντηση και καταδεικνύει στην πραγματικότητα σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του».«Για ακόμα μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τις δηλώσεις του, κατά την παρουσία του στα μπλόκα των αγροτών, κατέφυγε σε 3 ψέματα και ανακρίβειες, ενώ καλείται να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα, που τίθεται από την κοινωνία.Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι η Κυβέρνηση, αντί να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο, επενδύει τάχα στον διχασμό. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχουν τονίσει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες.Δεύτερον, είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που η σημερινή Κυβέρνηση είναι η μόνη που αντιμετώπισε προβλήματα δεκαετιών, μειώνοντας τον ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, δίνοντας μόνιμη λύση στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια.Τρίτον, απέκρυψε ότι φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότες.Εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;Η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει αυτομάτως την απάντηση και καταδεικνύει στην πραγματικότητα σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του».

Ο κ. Μαρινάκης μάλλον ζει σε εικονική πραγματικότητα. Χιλιάδες αγρότες είναι επί ποδός και ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.



Θα του θυμίσουμε την πικρή αλήθεια:



-Προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. ευρώ περισσότερα φέτος, αλλά κρύβει ότι τους χρωστάει μισό δισεκατομμύριο από πέρυσι.



-Εκπροσωπεί τη μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη, που αντί για το 70% της βασικής ενίσχυσης, κατέβαλε μόλις το 44%.



-Είναι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώθηκε στις πλάτες των φορολογουμένων πρόστιμο, που θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο.



Και κάτι τελευταίο:



Τι απαντά η κυβέρνηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την κατακεραυνώνουν για την πληρωμή του Μ23 και το γεγονός ότι υπολείπονται 21.041.475,72 εκ. ευρώ, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, τα οποία στερούνται από πραγματικούς παραγωγούς; Δικά τους λόγια: «ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024».



Λένε ψέματα και οι βουλευτές σας; Ούτε αυτοί εκτιμούν το «έργο» της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα;



Για την κυβέρνηση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήταν αόρατοι επί επτά χρόνια και ξαφνικά τους θυμήθηκε, μόλις βγήκαν στους δρόμους.



Οι δηλώσεις Ανδρουλάκη: «Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί»



Σε δηλώσεις του σε αγροτικό μπλόκο στα Τρίκαλα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως αποτελεί εθνική προτεραιότητα να μην ερημώσει η ύπαιθρος και χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών.

«Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Θα έπρεπε να μπορείτε να παράγετε και να καταναλώνετε τη δική σας ενέργεια και όχι να είστε πελάτες ισχυρών συμφερόντων που έχουν κάνει πάρτι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση των κόκκινων δανείων των συνεταιρισμών. Θα έπρεπε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ στα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι να έχει γίνει ένα ριφιφί των βασικών ενισχύσεων, των επιδοτήσεων από επιτήδειους της Νέας Δημοκρατίας και να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της» σχολίασε κάνοντας λόγο για αδιέξοδο των παραγωγών ως «αποτέλεσμα της διαφθοράς, της ανικανότητας και της ατιμωρησίας της σημερινής κυβέρνησης».

Σταχυολόγησε επιπλέον τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: «Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αναθεωρηθεί. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι διοικήσεις πρέπει να επιλέγονται με διεθνή διαγωνισμό και μάλιστα με πενταετή θητεία ώστε να μην είναι ρουσφετομάγαζο του εκάστοτε πρωθυπουργού και του περιβάλλοντός του. Προτείνουμε οι παραγωγοί να παίρνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών καθώς και την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου για να το παίρνετε αφορολόγητο από την αντλία. Προτείνουμε επίσης να υπάρχει πλαφόν σε κάποιους συντελεστές του κόστους παραγωγής, δηλαδή να βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένας μέσος όρος στη δυνατότητα αύξησης στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές».

Επισήμανε ότι κάθε χρόνο μειώνεται αισθητά ο αριθμός των νέων αγροτών και υπογράμμισε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο, τη δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα, παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες καθώς και την αναβίωση του προγράμματος παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.













