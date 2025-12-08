Τσιάρας: Πάνω από €1 δισ. σε αγρότες έως το τέλος του χρόνου, διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, όλα τα λογικά αιτήματα συζητούνται και επιλύονται
«Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Πρέπει όλοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης, ώστε να βρούμε λύσεις για τους πραγματικούς αγρότες και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του πρωτογενούς τομέα»
Στις πληρωμές που έχουν γίνει και θα γίνουν στους αγρότες έως το τέλος του έτους, στην ανοιχτή πόρτα του διαλόγου αλλά και τα «λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν» αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
Υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές και μέτρα ανακούφισης για τον παραγωγικό κόσμο, ο κ. Τσιάρας είπε στην ΕΡΤ ότι «η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει καταβληθεί, όπως και μέρος των πληρωμών για βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και παλιές αυτόχθονες φυλές». Πρόσθεσε, δε, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Παράλληλα εξήγησε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» επαναλαμβάνοντας ότι τα χρήματα που προηγουμένως δεν κατευθύνονταν σωστά θα διανεμηθούν υπέρ των πραγματικών αγροτών.
«Για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 50% ανά δικαιούχο» συμπλήρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο κ. Τσιάρας δήλωσε, επίσης, ότι «η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι ανοιχτή. Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και σήμερα ή αύριο. Όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται».
Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι «το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τόσο μεγάλη ένταση το σύνολο του παραγωγικού κόσμου της χώρας, χωρίς να έρχεται ταυτόχρονα να συζητήσουμε, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να αναζητήσουμε τη λύση, προφανώς συνιστά ένα ζήτημα που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει ένα τεράστιο άλλο σύνολο κοινωνικών ομάδων με άλλου είδους ζητήματα και με άλλου είδους θέματα».
Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε τη σημασία της συνεργασίας και της διαφάνειας: «Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Πρέπει όλοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης, ώστε να βρούμε λύσεις για τους πραγματικούς αγρότες και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του πρωτογενούς τομέα».
