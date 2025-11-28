Ανάρτηση Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του: Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή
Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση, αναφέρει σε ανάρτησή του για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» επισημαίνει.
