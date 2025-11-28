H επιστολή Πιερρακάκη στους ομολόγους του: Οι τέσσερις άξονες των προτεραιοτήτων του για το Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομίας παρουσιάζει την πρότασή του για ένα Eurogroup ικανό να οδηγήσει την Ευρώπη με ενότητα, ταχύτητα και διορατικότητα, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας