Βασανίστηκα το 2023 για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Χαρίτσης - «Ευτελισμός η υπόθεση Κασσελάκη»

Θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις, είπε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς