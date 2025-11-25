Βασανίστηκα το 2023 για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Χαρίτσης - «Ευτελισμός η υπόθεση Κασσελάκη»
Θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις, είπε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Η απόφαση να μην αποδεχτεί την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 «ήταν βασανιστική και δεν τη πήρα ελαφρά τη καρδία», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφερόταν σε ένα περιστατικό που καταγράφεται από τον πρώην πρωθυπουργό στο βιβλίο του. Σε αυτό γράφει ότι έκανε πρόταση στην Έφη Αχτσιόγλου να είναι υποψήφια για την προεδρία με τη στήριξή του, την οποία αρνήθηκε, και αργότερα στον Αλέξη Χαρίτση, την οποία επίσης αρνήθηκε.
«Δεν ήταν εύκολες εκείνες οι στιγμές για κανέναν μας», δήλωσε την Τρίτη ο κ. Χαρίτσης στο Action24. Πρόσθεσε ότι «έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση και πολιτική και ανθρώπινη. Από τη μεριά μου πήρα τις αποφάσεις μου ζυγίζοντας τα πράγματα».
Είπε ακόμη: «Δεν θεωρώ ότι ήταν λιγοψυχία» η άρνηση της πρότασης, «νομίζω ότι κακώς τίθεται με αυτούς τους όρους».
Στην παρατήρηση ότι «αν είχατε πει ναι δεν θα υπήρχε Κασσελάκης», ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είπε ότι «η ιστορία δεν γράφεται με “αν”. Δεν μπορείς να κρίνεις με τα σημερινά κριτήρια αποφάσεις που ελήφθησαν σε άλλη χρονική στιγμή.
» Δεν λαμβάνω αποφάσεις ελαφρά τη καρδία. Θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Εγώ δεν είχα κάνει αντίστοιχη προετοιμασία που θα διασφάλιζε την ενότητα ή τη δυνατότητα για το κόμμα μας να πάει μπροστά.
» Δεν είναι όλα ζήτημα προσώπων. Το 2023 είχαμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Ακολούθησε ο ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη, το οποίο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει και δείχνει την κατάσταση στην οποία ήταν ένας πολιτικός χώρος».
