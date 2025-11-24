Υπέρ της ανάπτυξης ισχυρών θεμελιωδών μοντέλων AI εντός της ΕΕ ο Μητσοτάκης - Έμφαση στις ευρωπαϊκές αξίες

Στο πλαίσιο του GenAI Summit ο πρωθυπουργός περιέγραψε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 ως καθοριστικό βήμα