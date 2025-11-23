Γεωργιάδης: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας
Γεωργιάδης: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τις σημερινές εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε σήμερα να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέων οργάνων και συνέδρων, μαζί με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου.
Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο X, ψήφισε στην Κηφισιά, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βασίλη Ξυπολητά και τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Πάνο Λεμπέση, μαζί με μεγάλο αριθμό μελών της παράταξης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εκλογικά κέντρα ήταν γεμάτα, με περισσότερα από 120.000 μέλη να αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα επανεκλεγεί αυτοδύναμος στις εκλογές του 2027». «Προχωράμε μπροστά, ενωμένοι και ισχυροί», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο X, ψήφισε στην Κηφισιά, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βασίλη Ξυπολητά και τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Πάνο Λεμπέση, μαζί με μεγάλο αριθμό μελών της παράταξης.
Με την @ManolidouE πήγαμε σήμερα να ψηφίσουμε στις εσωκομματικές μας εκλογές για τα νέα μας όργανα και τους συνέδρους. Στην αρχή βρεθήκαμε με τον @grigoris_d μετά ψηφίσαμε στην Κηφισιά μαζί με τον κ. Δήμαρχο @V_Xipolitas τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής μας Επιτροπής… pic.twitter.com/GmQy4FD0zT— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2025
Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα επανεκλεγεί αυτοδύναμος στις εκλογές του 2027». «Προχωράμε μπροστά, ενωμένοι και ισχυροί», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα