Γεραπετρίτης: Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία
Γεραπετρίτης: Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία
Ο Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για ρητορική παλινδρομήσεων αναφορικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία» ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ολομέλεια της Βουλής διαψεύδοντας τον Κυριάκο Βελόπουλο ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να στείλει «φέρετρα στην κρεατομηχανή της Ουκρανίας».
Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για ρητορική παλινδρομήσεων αναφορικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. «Μας κατηγορείτε για υπερεξάρτηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όταν πριν από λίγες εβδομάδες μας λέγατε ότι δεν έχουμε διαύλους επικοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και σημείο διακομιδής του υγροποιημένου αερίου ενώ πρόσθεσε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Ήλιος και θάλασσα παρέχουν το 55% του ενεργειακού μείγματος. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Δεν θα χειροκροτήσετε τίποτα από αυτά που κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα. Δεν είδα τέτοια στις συμφωνίες με Chevron και Exxon. Ούτε για τα θαλάσσια πάρκα. Δεν περιμένω καμία επιβράβευση. Διαπνέεστε από έναν πολιτικό μηδενισμό. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με ισχυρές συμμαχίες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αντικείμενο παιγνίων. Μας κατηγορούσατε ότι στρεφόμασταν κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Η πραγματικότητα σας διέψευσε παταγωδώς γιατί είναι σκληρή όταν δεν την παρακολουθείς».
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για ρητορική παλινδρομήσεων αναφορικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. «Μας κατηγορείτε για υπερεξάρτηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όταν πριν από λίγες εβδομάδες μας λέγατε ότι δεν έχουμε διαύλους επικοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και σημείο διακομιδής του υγροποιημένου αερίου ενώ πρόσθεσε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Ήλιος και θάλασσα παρέχουν το 55% του ενεργειακού μείγματος. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Δεν θα χειροκροτήσετε τίποτα από αυτά που κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα. Δεν είδα τέτοια στις συμφωνίες με Chevron και Exxon. Ούτε για τα θαλάσσια πάρκα. Δεν περιμένω καμία επιβράβευση. Διαπνέεστε από έναν πολιτικό μηδενισμό. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με ισχυρές συμμαχίες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αντικείμενο παιγνίων. Μας κατηγορούσατε ότι στρεφόμασταν κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Η πραγματικότητα σας διέψευσε παταγωδώς γιατί είναι σκληρή όταν δεν την παρακολουθείς».
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα