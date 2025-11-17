Φλώρος για ενεργειακά: Πια είμαστε στο τραπέζι, όχι στο μενού - Η υβριδική επίθεση στον Έβρο και το επεισόδιο με τη φρεγάτα το 2020

Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο Direct - Τι είπε για Τουρκία, ΗΠΑ, αλλά και για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί - Εκτίμησε ότι οι τελευταίες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι καλές και ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στο στράτευμα