Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ στο Ζάππειο: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος για να εκτοπιστεί το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη
Ο Μπέργκαμ αναφέρθηκε με έμφαση στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που ενώνει τη ΝΑ Ευρώπη - Ο ρόλος της Ελλάδας και η ενεργειακή διπλωματία των ΗΠΑ
Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας ανέδειξε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μιλώντας την Τετάρτη στο 6ο P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.
Ο Αμερικανός υπουργός, στενός συνεργάτης και προσωπικός φίλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε το όραμα της Ουάσινγκτον για μια νέα εποχή «ενεργειακής αφθονίας», όπως τη χαρακτήρισε, υπογραμμίζοντας ότι «ειρήνη και ευημερία είναι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα Τραμπ».
«Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή προχωρούν πέντε νέα έργα στον Κόλπο του Μεξικού και οκτώ ακόμη, με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. δολαρίων το καθένα. Αυξάνοντας τον όγκο των εξαγωγών LNG, μειώνεται η τιμή», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ μπορούν να πουλούν ενέργεια σε φίλους και συμμάχους, ώστε να μην αγοράζουν από αντιπάλους που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως όπλο — είτε πρόκειται για τρομοκράτες είτε για υπαίτιους πολέμων».
«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευθεί να τερματίσει τους πολέμους μέσω της ενεργειακής διπλωματίας. Με την ενεργειακή αφθονία μπορούμε να σταματάμε πολέμους, όχι να τους προκαλούμε», είπε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κόμβο σε αυτή τη στρατηγική.
«Δεν είμαστε στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης· είμαστε στην εποχή της ενεργειακής προσθήκης», δήλωσε, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη και η καινοτομία δεν πρέπει να περιορίζονται από υπερβολικές ρυθμίσεις.
«Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, διότι ενδέχεται να ανακόψει τις επενδύσεις. Στην ιστορία δεν υπάρχουν σπουδαίοι ρυθμιστές, αλλά σπουδαίοι εφευρέτες. Οι ρυθμίσεις κρατάνε πίσω την ανάπτυξη», πρόσθεσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες.
«Μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής μέσω του AI και όχι μέσω των ρυθμίσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη «αλλάζει την εποχή και χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει, όπως και τα data centers που μετατρέπουν τη γνώση σε δύναμη».
«Οι ΗΠΑ μπορούν να εκτοπίσουν το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη»Ο Νταγκ Μπέργκαμ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τη δυνατότητα, «με αφετηρία την Ελλάδα, να εκτοπίσουν όλο το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη» χάρη στις επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στον τομέα του LNG.
Ο ρόλος της Ελλάδας και η ενεργειακή διπλωματία των ΗΠΑΟ Μπέργκαμ αναφέρθηκε με έμφαση στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που ενώνει τη ΝΑ Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως το σχέδιο αυτό, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής και τη διαφοροποίηση των πηγών.
Από την «ενεργειακή μετάβαση» στην «ενεργειακή προσθήκη»Αναφερόμενος στην παγκόσμια συζήτηση για την «ενεργειακή μετάβαση», ο Μπέργκαμ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μετάβαση, αλλά αύξηση της παραγωγής ενέργειας.
Η τεχνητή νοημοσύνη και η ενέργειαΈνα ακόμη σημείο της ομιλίας του αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη (AI), την οποία χαρακτήρισε «εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής».
«Η γνώση είναι δύναμη και χρειαζόμαστε ηλεκτρισμό για να μετατρέψουμε σε γνώση όσα υπάρχουν γύρω μας. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται επενδύσεις — επενδύσεις στην ενέργεια που παράγει γνώση», σημείωσε.
