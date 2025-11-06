«Το χιούμορ μου είναι βρετανικό» λέει η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ για το «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή»
«Το χιούμορ μου είναι βρετανικό» λέει η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ για το «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή»
Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι έχουν δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο αλλοιωμένες φωτογραφίες της να είναι γυμνές
«Έχω dark χιούμορ το παραδέχομαι. Έχω μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία, το χιούμορ μου είναι βρετανικό» είπε το πρωί της Πέμπτης το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, που έγινε viral μετά τη δήλωσή της «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή»
«Να πω σε όποιον δεν το έχει καταλάβει ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη (σ.σ. ο εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική) και υπάρχει οικειότητα. Ξέρει το χοντροκομμένο χιούμορ μου, ξέχασα ότι υπήρχαν κάμερες» είπε στον ΣΚΑΙ.
«Δεν θέλω να φύγει ο Μανώλης από τη μέση, ήμασταν ανορθόδοξο πολιτικό δίδυμο στις εκλογές. Τον πήρα τηλέφωνο μετά τη δήλωση, το ξέρει ότι είναι αστείο που του κάνω. Το πήρε στην πλάκα, θα κάνουμε πολλές περιοδείες μαζί, τον έχω στηρίξει και με έχει στηρίξει σε άλλα θέματα» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.
Επέμεινε, δε, ότι «είναι dark χιούμορ, δεν έπρεπε να το κάνω μπροστά στις κάμερες» καταγγέλλοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε στα social media. «Το ότι είπε κάποιος κάτι πιο χοντροκομμένο, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ανθρωποφαγία; Ο μόνος θάνατος που επιδιώκω είναι της σοβαροφάνειας και του καθωσπρεπισμού. Έχω δεχθεί υβριστικό λόγο, έχουν δημοσιεύσει αλλοιωμένες φωτογραφίες μου για να είναι γυμνές».
Κάλεσε τέλος τις γυναίκες «να μην φοβούνται να μιλήσουν, αυτό δεν μας αφορά. Συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν, μόνο σε όσους εκτιμώ όπως ο Μανώλης, ούτε γιατί είναι κόκκινα τα μαλλιά μου, ούτε για τη σωματοδομή μου. Είναι δικαίωμά μου να γελάω με τα σκοτάδια».
«Να πω σε όποιον δεν το έχει καταλάβει ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη (σ.σ. ο εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική) και υπάρχει οικειότητα. Ξέρει το χοντροκομμένο χιούμορ μου, ξέχασα ότι υπήρχαν κάμερες» είπε στον ΣΚΑΙ.
«Δεν θέλω να φύγει ο Μανώλης από τη μέση, ήμασταν ανορθόδοξο πολιτικό δίδυμο στις εκλογές. Τον πήρα τηλέφωνο μετά τη δήλωση, το ξέρει ότι είναι αστείο που του κάνω. Το πήρε στην πλάκα, θα κάνουμε πολλές περιοδείες μαζί, τον έχω στηρίξει και με έχει στηρίξει σε άλλα θέματα» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.
Επέμεινε, δε, ότι «είναι dark χιούμορ, δεν έπρεπε να το κάνω μπροστά στις κάμερες» καταγγέλλοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε στα social media. «Το ότι είπε κάποιος κάτι πιο χοντροκομμένο, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ανθρωποφαγία; Ο μόνος θάνατος που επιδιώκω είναι της σοβαροφάνειας και του καθωσπρεπισμού. Έχω δεχθεί υβριστικό λόγο, έχουν δημοσιεύσει αλλοιωμένες φωτογραφίες μου για να είναι γυμνές».
Κάλεσε τέλος τις γυναίκες «να μην φοβούνται να μιλήσουν, αυτό δεν μας αφορά. Συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν, μόνο σε όσους εκτιμώ όπως ο Μανώλης, ούτε γιατί είναι κόκκινα τα μαλλιά μου, ούτε για τη σωματοδομή μου. Είναι δικαίωμά μου να γελάω με τα σκοτάδια».
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα