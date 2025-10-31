Συνεχίζεται η κόντρα Μιχαηλίδου - Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Στη Θεσσαλονίκη για το ίδιο θέμα υπήρξαν άλλοι χειρισμοί

Αναλυτικά η επιστολή - απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στη Δόμνα Μιχαηλίδου

Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών, όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση, αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της Κυβέρνησης. Αντίθετα, η δυνατότητα των Δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.Ως εκ τούτου, σημειώνει «θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια Υπουργεία».«Συνεπώς, πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον Δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο», ήταν η αιχμή του κ. Δούκα.Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,Σε συνέχεια της επιστολής σας σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την κυκλοφορία και τη στάθμευσή τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ενέργειες που έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων.Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίαςΤα πατίνια λειτουργούν σήμερα ελεύθερα, βάσει νομοθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από τον Δήμο. Η ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας, όπως η μικροκινητικότητα.Αρμοδιότητες ελέγχου και αστυνόμευσηςΟ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έχει καθορίσει τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας των ΕΠΗΟ, και η Δημοτική Αστυνομία αστυνομεύει την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Παράλληλα, σας πληροφορούμε ότι η Τροχαία διαθέτει συναρμοδιότητα σε ζητήματα κυκλοφορίας, στην οποία μπορούν επίσης να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσηςΗ δυνατότητα των Δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ΕΠΗΟ είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συνεπώς, η είσοδος των παρόχων στην αγορά χωρίς προηγούμενη χωροθέτηση ή συνεργασία με την ΚΕΔΕ αποτελεί κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης που υιοθετεί το μοντέλο «ελεύθερης κίνησης» (free flow).Πρωτοβουλίες του Δήμου ΑθηναίωνΟ Δήμος Αθηναίων έχει εκπονήσει σχετική μελέτη και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο σχέδιο κανονιστικής πράξης από τον Ιούλιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενσωμάτωση σχολίων από πολίτες, παρόχους και λοιπούς φορείς, έχει ήδη αναρτηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα το τελικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις για την τιμολόγηση και την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών και θέσεων στάθμευσης. Αμέσως μετά την διαβούλευση θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική απόφαση.Συνεργασία με φορείς ατόμων με αναπηρίαΟ Δήμος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την κοινότητα και τους φορείς των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της «Ομάδας Εργασίας για την Προσβασιμότητα και τη Συμπερίληψη», καθώς και μέσω της διαβούλευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας. Είμαστε σταθερά ανοικτοί σε διάλογο και συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα και τον σεβασμό στα δικαιώματά τους.Αναφορές εθνικών φορέωνΟ συγκεκριμένος φορέας που απευθύνθηκε στο Υπουργείο σας ανήκει στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και, προφανώς, αναφερόταν σε αντίστοιχα ζητήματα που παρατηρούνται σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, προκαλεί εντύπωση η επιλεκτική διαβίβαση του ζητήματος αποκλειστικά προς τον Δήμο Αθηναίων.Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει προσηλωμένος στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς.Ωστόσο, δεδομένου ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών —όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση— αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της Κυβέρνησης, θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια Υπουργεία.Συνεπώς, πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον Δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αθηναίων είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να συνεισφέρει με την εμπειρία και τα τεχνικά δεδομένα του στη διαμόρφωση ενός σαφέστερου και πιο λειτουργικού εθνικού πλαισίου για τη μικροκινητικότητα, το οποίο θα αποσαφηνίζει ρόλους και ευθύνες όλων των εμπλεκομένων».