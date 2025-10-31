Κόντρα Βούλτεψη με Λιακούλη on air: Είδαμε το επίπεδό σας στην κηδεία του Σαββόπουλου - Να μάθετε να σέβεστε
Η βουλευτής της ΝΔ και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκαν σε πάνελ εκπομπής
Ένταση ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και την Ευαγγελία Λιακούλη επικράτησε σήμερα το πρωί με αφορμή τη συζήτηση στο πάνελ του ΑΝΤ1 για τις ευθύνες αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε το λόγο μετά την τοποθέτηση της βουλευτού της ΝΔ. Η κ. Βούλτεψη επενέβη λέγοντας: «τα πρόστιμα που πληρώσαμε επί ΠΑΣΟΚ τα θυμάστε» αφού η κ. Λιακούλη είχε αναφέρει λίγο νωρίτερα ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης».
«Σας έχω ξαναπεί δεν είστε στη γειτονιά σας να μιλάτε με τη γειτόνισσα, είστε σε πάνελ. Να μάθετε να σέβεστε», είπε στη συνέχεια η κ. Λιακούλη και πρόσθεσε: «κρίνεστε συνεχώς».
«Εσείς κριθήκατε και η βελόνα σας έχει κολλήσει πέντε χρόνια», απάντησε η Σοφία Βούλτεψη.
Στη συνέχεια η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε: «Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο» με τη βουλευτή της ΝΔ να απάντα: «Το είδαμε το επίπεδό σας στην κηδεία του Σαββόπουλου».
