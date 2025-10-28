Τασούλας: Η φιλοπατρία των ηρώων του '40 μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής
Τασούλας: Η φιλοπατρία των ηρώων του '40 μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής
Το παράδειγμα των πολεμιστών του 40 ο λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Με αναφορά «στο μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιά του 1940 για την Πατρίδα» ξεκίνησε τη δήλωσή του μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Όπως είπε «η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό ΌΧΙ, που λαμπρά τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ‘40 προς τη σύγχρονη εποχή μας».
ότι «είναι το έπος του ‘40. Είναι το βορειοηπειρωτικό έπος. Είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου, που πάντα μας συγκινούν και μας συναρπάζουν. Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου και στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και έως το Πόγραδετς, είναι η απάντηση η ελληνική στον πανίσχυρο τότε Άξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο».
«Η άμυνα του πατρίου εδάφους το ‘40 ένωσε αφάνταστα τους Έλληνες, που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη. Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους, η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν, ώστε σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη, για μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.
«Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το Έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα των πολεμιστών του ‘40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα. Χρόνια πολλά!» κατέληξε στη δήλωση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
