Τασούλας: Η φιλοπατρία των ηρώων του '40 μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής

Το παράδειγμα των πολεμιστών του 40 ο λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.