Η απάντηση του Άκη Σκέρτσου μετά την ανάκληση συκοφαντικού δημοσιεύματος της «Αυγής» για την σύζυγό του

«Μια οφειλόμενη αποκατάσταση με 2,5 χρόνια καθυστέρηση» γράφει - «Ειλικρινά δεν θέλω να γνωρίζω σε ποια παράδοση της Αριστεράς μπορεί να ανήκει η προσωπική επίθεση με συκοφαντίες προς τις οικογένειες των πολιτικών της αντιπάλων»