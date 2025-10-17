﻿Μαρινάκης: Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του Τσίπρα είναι η Πηνελόπη-εξουσία

«Το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα» θύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος