Μαρινάκης: Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του Τσίπρα είναι η Πηνελόπη-εξουσία
Μαρινάκης: Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του Τσίπρα είναι η Πηνελόπη-εξουσία
«Το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα» θύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Για τον τίτλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα μίλησε, μεταξύ άλλων, το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την «Ιθάκη» του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη που είναι η εξουσία.
Παράλληλα θύμισε στον κόσμο ότι «το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».
Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στα όσα λέει η αντιπολίτευση περί κυβερνησιμότητας χαρακτηρίζοντας «άδικο» το επιχείρημα «από τη στιγμή που στις προηγούμενες κυβερνήσεις ζήσαμε τις απόλυτες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την απόλυτή κατάρρευση του κράτους δικαίου, ενώ μέσα σε 6 χρόνια έγιναν στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν σε 45, από την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τις φρεγάτες Belharra και τη Chevro»n.
Με αφορμή, δε, τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, στους ψευδοπατριώτες του καναπέ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο πρωθυπουργός αναφερόταν σε όσους εκ του ασφαλούς διασπείρουν προπαγάνδα που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα και όχι την κυβέρνηση.
«Τη μία μέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη μέρα κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα, διακινώντας ψέματα προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά» είπε ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από τη ΝΔ και τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί.
Παράλληλα θύμισε στον κόσμο ότι «το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».
Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στα όσα λέει η αντιπολίτευση περί κυβερνησιμότητας χαρακτηρίζοντας «άδικο» το επιχείρημα «από τη στιγμή που στις προηγούμενες κυβερνήσεις ζήσαμε τις απόλυτες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την απόλυτή κατάρρευση του κράτους δικαίου, ενώ μέσα σε 6 χρόνια έγιναν στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν σε 45, από την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τις φρεγάτες Belharra και τη Chevro»n.
Με αφορμή, δε, τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, στους ψευδοπατριώτες του καναπέ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο πρωθυπουργός αναφερόταν σε όσους εκ του ασφαλούς διασπείρουν προπαγάνδα που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα και όχι την κυβέρνηση.
«Τη μία μέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη μέρα κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα, διακινώντας ψέματα προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά» είπε ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από τη ΝΔ και τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα