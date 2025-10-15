Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκκληση της Ελλάδας για αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DACOT) προέβλεπε, όπως είπε, «την αποχώρηση της DACOT από την περιοχή του αεροδρομίου Mitiga, την απόσυρση των υφιστάμενων δυνάμεων και την παράδοση κρατουμένων στον Γενικό Εισαγγελέα». Παρά τα θετικά αυτά βήματα, προειδοποίησε ότι «η κατάσταση παραμένει εύθραυστη» και κάλεσε το Προεδρικό Συμβούλιο να προχωρήσει στη «μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας στη δυτική Λιβύη».Η Ειδική Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε με ικανοποίηση στη διεξαγωγή «ειρηνικών δημοτικών εκλογών σε επτά δήμους της Ζαουίγια», καθώς και στη «συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας σε άλλους 16 δήμους», με νέες εγγραφές ψηφοφόρων να αναμένονται στις 20 Οκτωβρίου.Στο οικονομικό πεδίο, χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση «βαθιά δυσλειτουργική», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενιαίου προϋπολογισμού, ενώ «πρακτικές όπως το ξέπλυμα χρήματος και το λαθρεμπόριο καυσίμων επιβαρύνουν τον πληθυσμό». Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, όπως είπε, η «ανακάλυψη 6,5 δισ. λιβυκών δηναρίων που δεν είχαν καταγραφεί επίσημα», κάτι που ανεβάζει το συνολικό ποσό παράνομου χρήματος για το 2025 στα «10 δισ. δηνάρια, περίπου 1,8 δισ. δολάρια». Το φαινόμενο αυτό, τόνισε, «διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο εθνικό νόμισμα» και καταδεικνύει την ανάγκη για «ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής διαφάνειας και λογοδοσίας».Η Ειδική Αντιπρόσωπος χαιρέτισε την παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» στις 24 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της «θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση για προώθηση της διαφάνειας και της θεσμικής ανεξαρτησίας». Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η λειτουργία «παράλληλων θεσμών» και η ύπαρξη «δύο δικαστικών μηχανισμών που λειτουργούν ταυτόχρονα σε ανατολή και δύση, προκαλώντας νομική αστάθεια».Η κ. Τέτε ανέφερε ότι το Προεδρικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, πραγματοποίησε συναντήσεις για την «εθνική συμφιλίωση» και ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει τις έρευνες σχετικά με «μαζικούς τάφους και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις». Παράλληλα, εξετάζεται νομοσχέδιο για τα αγνοούμενα πρόσωπα ώστε να διασφαλιστεί «η συμμόρφωσή του με τα διεθνή πρότυπα».Κλείνοντας, η Ειδική Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής αναθεώρησης της αποστολής, ο στόχος της UNSMIL επικεντρώνεται πλέον «στη διευκόλυνση μιας αξιόπιστης και περιεκτικής πολιτικής διαδικασίας που θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα και τη θεσμική συνοχή».Όπως τόνισε, «ο λιβυκός λαός δικαιούται πολιτική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη ειρήνη».