Λατινοπούλου: Θετικό ότι Τραμπ και Νετανιάχου προσκάλεσαν την Ελλάδα στη σύνοδο για τη Γάζα - Ήθελαν να στριμώξουν τον Ερντογάν

«Δεν βλέπουμε χαμόγελα και χαρά από τους αριστερούς δήθεν αλληλέγγυους που σήκωναν τις παλαιστινιακές σημαίες. Αυτοί γιατί δεν χαίρονται; Δεν τους ένοιαζε να τελειώσει ο πόλεμος, αυτοί ψάχνουν προβλήματα»