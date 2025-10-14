Λατινοπούλου: Θετικό ότι Τραμπ και Νετανιάχου προσκάλεσαν την Ελλάδα στη σύνοδο για τη Γάζα - Ήθελαν να στριμώξουν τον Ερντογάν
Λατινοπούλου: Θετικό ότι Τραμπ και Νετανιάχου προσκάλεσαν την Ελλάδα στη σύνοδο για τη Γάζα - Ήθελαν να στριμώξουν τον Ερντογάν
«Δεν βλέπουμε χαμόγελα και χαρά από τους αριστερούς δήθεν αλληλέγγυους που σήκωναν τις παλαιστινιακές σημαίες. Αυτοί γιατί δεν χαίρονται; Δεν τους ένοιαζε να τελειώσει ο πόλεμος, αυτοί ψάχνουν προβλήματα»
Θετικό χαρακτήρισε η Αφροδιτή Λατινοπούλου το γεγονός ότι Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσκάλεσαν την Ελλάδα και την Κύπρο στη σύνοδο για τη Γάζα τη Δευτέρα.
«Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ ήθελαν τον Μητσοτάκη και τον Χριστοδουλίδη και αυτό είναι θετικό. Από την άλλη η Ελλάδα πρέπει να πηγαίνει και εκεί που η ίδια θέλει. Ο Νετανιάχου ήθελε Ελλάδα και Κύπρο για να μπει στο μάτι του Ερντογάν. Για να τον στριμώξουν τους ήθελαν» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο Action24.
H ίδια επανέλαβε «έχω τονίσει ότι πρέπει να γίνει ισχυρότερη η σχέση με το Ισραήλ. Δεν είδα να τη θυμούνται στη ΝΔ όταν έφερναν πίσω με τα χρήματά μας τους ακτιβιστές από τον στολίσκο στη Γάζα».
Παράλληλα η κυρία Λατινοπούλου είπε «τεράστιο μπράβο σε Νετανιάχου και Τραμπ, η λήξη του πολέμου ήταν το ζητούμενο και ευτυχώς που υπήρξαν αυτοί οι ηγέτες» σχολιάζοντας, την ίδια ώρα, ότι «δεν βλέπουμε χαμόγελα και χαρά από τους αριστερούς δήθεν αλληλέγγυους που σήκωναν τις παλαιστινιακές σημαίες. Αυτοί γιατί δεν χαίρονται; Δεν τους ένοιαζε να τελειώσει ο πόλεμος, αυτοί ψάχνουν προβλήματα, δεν θέλουν λύσεις»
«Εμείς από την αρχή θέλαμε ειρήνη. Είναι ντροπή να μην χαίρονται και να κλαίνε οι αριστεροί που φώναζαν τόσο καιρό το free Palestine» κατέληξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
