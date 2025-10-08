Χαρδαλιάς: Αυτοψία στα έργα του Ιλισού, Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων και κοινωνικών δομών στον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου

Παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης σε Μοσχάτο και Ταύρο

Αναβάθμιση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων

Το έργο, προϋπολογισμού 1,28 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον και λειτουργικού δημόσιου χώρου

Το έργο εντάσσεται στα 54 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης από το πρώτο εξάμηνο του 2025 και αποτελεί σύνθετη παρέμβαση στρατηγικού χαρακτήρα, που συνδυάζει την αναμόρφωση των γεφυρών με κρίσιμες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.Στόχος είναι η αύξηση της αποχετευτικής ικανότητας του Ιλισού, αλλά και η αναβάθμιση του αστικού τοπίου σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.Ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε, επίσης, τον, ο οποίος συστεγάζεται με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου προγραμματίζεται η αναδιαμόρφωση του κτηρίου, με σκοπό να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε παιδιά και γονείς.Στη συνέχεια, μετέβη στο κτήριο επί της οδού Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο, όπου το ισόγειο και ο Α΄ όροφος ανακαινίζονται πλήρως, προκειμένου σύντομα να στεγάσουν το νέο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού, όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει έναν ακόμη πυρήνα κοινωνικής υποστήριξης και συμμετοχής, προσφέροντας ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τις ανάγκες και δραστηριότητες των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.Στην ατζέντα της επίσκεψης εντάχθηκε και το, συνολικής έκτασης 53 στρεμμάτων, το οποίο από βιοκλιματικής απόψεως θα αναβαθμιστεί ριζικά.Το έργο, προϋπολογισμού, αποσκοπεί στη, που θα αναδεικνύει τον κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό χαρακτήρα του πάρκου.Η παρέμβαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:- χρήση πιστοποιημένων βιοκλιματικών υλικών χαμηλής ενεργειακής απορρόφησης,- ενίσχυση της φύτευσης με ανθεκτικά, χαμηλών αναγκών άρδευσης είδη,- βιοκλιματική οργάνωση των υπαίθριων χώρων με φυσικό αερισμό και σκίαση.Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανθεκτικότητα του πάρκου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί με συνέπεια και ταχύτητα έργα ουσίας, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών καιΜε σφιχτά και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη κάθε έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.Στόχος μας είναι κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος να πιάνει τόπο, να επιστρέφει στους πολίτες και να μεταφράζεται σε υποδομές, σε νέους χώρους πρασίνου, σε αντιπλημμυρική προστασία και σε σύγχρονες κοινωνικές δομές».Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε πως «για εμάς, η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες, αλλά συγκεκριμένα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται μέσα από συνεργασίες με τους Δήμους και με την τοπική κοινωνία.Η Αττική αλλάζει πρόσωπο, με έργα που παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση:».Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου,, τόνισε πως: «Η επίσκεψη του κ. Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή μας σηματοδοτεί την αδιάλειπτη και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Αττικής.Οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη υπήρξαν καθοριστικές, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση του μεγάλου έργου της ανάπλασης της παραλίας του Μοσχάτου.Παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μαζί την πορεία των σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και θωρακίζουν τις γειτονιές μας.Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει τη Β΄ φάση ανάπλασης του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, την αναβάθμιση του παλιού Δημαρχείου στο Μοσχάτο και τη συνέχιση του έργου του ΚΑΠΗ στον Ταύρο. Πρόκειται για παρεμβάσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών μας».Τον Περιφερειάρχη Αττικής κατά την επίσκεψή του στην περιοχή συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη.Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο, πέραν του κ. Νίκου Χαρδαλιά και του κ. Ανδρέα Ευθυμίου, παρέστησαν μεταξύ άλλων εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, οι Αντιδήμαρχοι Αριστείδης Κρεμμύδας (Οικονομικών υπηρεσιών και ανάπτυξης), Γιώργος Φελλάς (Αθλητισμού, πρασίνου και παιδικών χαρών), Βασίλης Γρούμπας (Διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού), Κατερίνα – Χριστίνα Καρύδη (Παιδείας – Νέας Γενιάς και Διά βίου μάθησης), Αθανάσιος Ντερέκας (Κυκλικής Οικονομίας, περιβάλλοντος και ανακύκλωσης) και Ιωάννης Σάββας (Τεχνικών υπηρεσιών και υποδομών).