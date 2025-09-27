Κουτσούμπας στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή: Να ακουστεί δυνατά το «όχι» της εργατικής τάξης στην απεργία της Τετάρτης

Ακόμα, όμως, κι αυτή η εξέλιξη, δείχνει τη δύναμη που έχει ο αγώνας των λαών, όταν πετάει στα σκουπίδια τα προσχήματα, την παραχάραξη της αλήθειας και της ιστορίας, τους εκβιασμούς και τις απειλές που χρησιμοποιούν οι "από πάνω", για να κάνουν τους "από κάτω" να συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα» πρόσθεσε.Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «με τα όσα έγιναν εκεί κατέρρευσαν, για μια ακόμη φορά, οι μύθοι περί "ήρεμων νερών", περί "ισχυρών συμμάχων" και πάει λέγοντας».«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, αφού πλήρωσε έναν σκασμό λεφτά του λαού για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της "άμυνας της χώρας" και της "υπεροχής έναντι της Τουρκίας", τώρα είδαμε τον Τραμπ να υποδέχεται τον Ερντογάν, φορώντας στο πέτο καρφίτσα στο σχήμα μαχητικού αεροσκάφους και να συζητούν τις μπίζνες με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, αυτό που έλεγε το ΚΚΕ, όταν όλοι οι άλλοι μαζί υπερψήφιζαν τις πολεμικές δαπάνες του προϋπολογισμού: Ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς, οι οποίοι το μόνο που υπηρετούν είναι το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» τόνισε.Σημείωσε, επίσης, ότι «είναι πλέον σαφές ότι το βέλος των εξελίξεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δείχνει προς την κατεύθυνση μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης, με τη χώρα μας μπλεγμένη σε μεγάλους κινδύνους, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τις πλάτες των υπολοίπων».Είπε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσουν να δίνουν όλες τους τις δυνάμεις «στον αγώνα για την απεμπλοκή από το μακελειό των πολέμων, την υπεράσπιση του Παλαιστινιακού λαού» και κάλεσε στην «μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και πίεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, για να διακοπεί κάθε συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για να προχωρήσει στην πραγματική αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015».«Να προχωρήσει, δηλαδή, στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με σύνορα στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ενός κράτους με εδαφική ενότητα, χωρίς στρατεύματα κατοχής και εποικισμούς, με όλες τις δομές και τις εξουσίες που έχουν και τα υπόλοιπα κράτη. Ενός κράτους πραγματικά ανεξάρτητου, χωρίς επικυρίαρχους, στο οποίο, ο λαός και όχι οι ιμπεριαλιστές, θα αποφασίζει ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι στη διακυβέρνηση και αν το αποφασίσει θα πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του.Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνθήματος που εδώ και δυο χρόνια ακούγεται δυνατά σε όλη τη χώρα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη» συμπλήρωσε.Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Δ. Κουτσούμπας, επισήμανε ότι «ειδικά στη σημερινή εποχή, που είναι εποχή συνολικά αρνητικού συσχετισμού, αλλά και εποχή των μεγάλων αδιεξόδων του συστήματος που δε βρίσκουν γιατρειά, οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, όσο μαζικοί κι αν είναι, θα μένουν στη μέση, θα είναι ευάλωτοι στην ενσωμάτωση από το σύστημα, αν περιορίζονται αποκλειστικά σε κάποια επιμέρους αιτήματα, αν δεν οξύνουν το ιδεολογικό μέτωπο με τον ταξικό αντίπαλο στη μάχη των ιδεών».