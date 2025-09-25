Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της κατασκευάστριας των F-35 και των F-16

Ο πρωθυπουργός εκτός από τον πρόεδρο της Lockheed Martin, είδε και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ με τον οποίο μίλησαν για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο