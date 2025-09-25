Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της κατασκευάστριας των F-35 και των F-16
Ο πρωθυπουργός εκτός από τον πρόεδρο της Lockheed Martin, είδε και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ με τον οποίο μίλησαν για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δρα Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, Μάικλ Γουίλιαμσον και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δρα. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση τους ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35.
Στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.
