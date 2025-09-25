Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα είναι μία ισχυρή χώρα, η αντιπολίτευση βρίσκεται σε βέρτιγκο

«Η Ελλάδα είναι μία ισχυρή χώρα, η αντιπολίτευση βρίσκεται σε βέρτιγκο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.Ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι το ραντεβού του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «ήταν συμφωνημένο, κανονισμένο, επιβεβαιωμένο», υπογραμμίζοντας ότι «οι διαρροές από την τουρκική πλευρά έγιναν για λόγους εντυπώσεων». Όπως είπε, η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι «να συνομιλεί με την Τουρκία παρά τις δομικές διαφωνίες», διότι «το να μιλάς είναι δείγμα αυτοπεποίθησης και ευθύνης» και «δεν σημαίνει υποχώρηση». Σχολιάζοντας την αναβολή της συνάντησης, ανέφερε με νόημα: «Η Άγκυρα ενδέχεται να ενοχλήθηκε από τις ελληνικές πρωτοβουλίες στην Κρήτη, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ. Μόνο που εμείς σχεδιάζουμε την εξωτερική πολιτική με βάση το εθνικό συμφέρον, όχι με βάση τις επιθυμίες τρίτων δυνάμεων».Παράλληλα, παρέθεσε δύο παραδείγματα για να καταδείξει ότι η Ελλάδα δεν ζημιώνεται από αντίστοιχες αναβολές: «Το 2020, μετά την κρίση στον Έβρο, ο Ερντογάν έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ” και στη συνέχεια έκανε τα αντίθετα. Το 2023, μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση. Εξετέθη εκείνος, όχι η Ελλάδα». Όπως τόνισε, «εκείνος που ακυρώνει είναι αυτός που εκτίθεται».Ο Βουλευτής Σερρών άσκησε έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Η αντιπολίτευση διακατέχεται από βέρτιγκο. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού και επιτίθεται στον Πρωθυπουργό για δήθεν προχειρότητα. Δεν βλέπω εθνικό μέτωπο, βλέπω σοβαρότητα μηδέν. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για απομόνωση της Ελλάδας. Ποια απομονωμένη Ελλάδα; Η Ελλάδα που φέρνει τη Chevron νοτίως της Κρήτης και κάνει χωροταξικό σχεδιασμό; Όσο για την ακροδεξιά, εκεί έχουμε τρικυμία στο κρανίω, καθώς σταθερά κατηγορούν τον Μητσοτάκη επειδή μιλάει με τον Ερντογάν και τώρα τον εγκαλούν επειδή ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού». Και πρόσθεσε: «Με συγχωρείτε, πόσα θέλουν για να μας τρελάνουν όλοι»;Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι «θεωρεί τον εαυτό της περιφερειακό πόλο», αλλά η στάση της απέναντι στις κινήσεις μας στη νότια Κρήτη και το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ αποδεικνύει ότι «μας θεωρεί απολύτως ισχυρή χώρα». Όπως είπε, «η Τουρκία προσπαθεί χρόνια να ξαναμπεί σε μεγάλα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα έχει προχωρήσει μπροστά: ολοκληρώνουμε την αναβάθμιση των F-16, αποκτήσαμε Rafale, πάμε για F-35 και ψηφίζουμε τώρα την απόκτηση 4ης φρεγάτας Belharra».