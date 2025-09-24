Κυβερνητικές πηγές για κατάθεση Σαλάτα: Επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση κάνει πράξη το «όλα στο φως» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποκαλύφθηκε ότι η σαφής οδηγία της κυβέρνησης ήταν «να αφεθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής - Αναλυτικά τι είπε στην Εξεταστική της Βουλής