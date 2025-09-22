Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η τρίτη ρωσική παραβίαση δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο περιστατικό, αλληλεγγύη στην Εσθονία

Είναι προφανές ότι αυτή η νέα κλιμάκωση αποτελεί ένα άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Ελλάδα χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Trump για συνάντηση με τον Πρόεδρο Putin στην Αλάσκα τον Αύγουστο, καθώς και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, αυτές οι παραβιάσεις, ως επιθετικές πράξεις, έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα της συνάντησης του Anchorage.Εν κατακλείδι, αγαπητοί συνάδελφοι,Γινόμαστε μάρτυρες των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων του πολέμου και των ευρύτερων συνεπειών του στην ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό, για μια ακόμη φορά, καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της. Η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, βασισμένης στις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός μας στόχος.Μια ειρήνη που θα διασφαλίζεται από αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέπουν αποτελεσματικά την επανάληψη οποιασδήποτε ένοπλης επιθετικότητας, θα αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση και θα είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι.Σας ευχαριστώ»