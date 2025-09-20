Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Από το βήμα του ΟΗΕ σε επαφές με επενδυτές

Ακόμα, ο Πρωθυπουργός, θα έχει, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.Επίσης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές και συνεντεύξεις με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA).Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι «Is Greece back?" και σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.