Συγχαρητήρια Θεμιστοκλέους για τη γενναία μάχη γιατρών στο Παίδων για 4χρονο: Αισθάνομαι διπλά υπερήφανος
Επισκέφθηκα σήμερα τους συναδέλφους μου στο «Παίδων» για να τους συγχαρώ για τη σπουδαία μάχη ζωής, αναφέρει ο υφυπουργός Υγείας
Επίσκεψη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» πραγματοποίησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και έδωσε συγχαρητήρια στους γιατρούς που έδωσαν μάχη ζωής στο πλευρό του μικρού Τίμου.
Όπως έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook: «Επισκέφθηκα σήμερα τους συναδέλφους μου στο Νοσοκομείο “Παίδων” για να τους συγχαρώ για τη σπουδαία μάχη ζωής που έδωσαν στο πλευρό του μικρού Τίμου. Ο τετράχρονος Τίμος κατάφερε να ξεπεράσει την δύσκολη μάχη, να βγει νικητής και να είναι σήμερα κοντά μας».
«Από την πρώτη στιγμή οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι ιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, έκαναν τα πάντα. Με ψυχή και επαγγελματισμό. Όπως ακριβώς κάνει σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας με κάθε ασθενή που χρειάζεται τη βοήθεια του. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια», σημειώνει ο κ. Θεμιστοκλέους.
Ο υφυπουργός Υγείας λέει πως αισθάνεται «διπλά υπερήφανος, όχι μόνο ως αρμόδιος Υφυπουργός. Αλλά και ως νευροχειρουργός που υπηρέτησα για χρόνια στο Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”. Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω από πρώτο χέρι την επάρκεια και την δυνατότητα του συγκεκριμένου τμήματος, όπως και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο σύνολό του, να παρέχει σήμερα άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».
«Η ευχαριστήρια επιστολή των γονιών του Τίμου που δημοσιεύει σήμερα η “Καθημερινή” αποτυπώνει ακριβώς αυτό: Τις αμέτρητες “αλυσίδες ζωής” που στήνονται καθημερινά με την συνεργασία πολλών και διαφορετικών εμπλεκομένων δομών, ανθρώπων, υπηρεσιών. Αυτό είναι το ΕΣΥ για εμάς. Χέρι ποιοτικής φροντίδας και στήριξης της Πολιτείας για κάθε συμπολίτη μας, όταν το χρειαστεί. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να το ενισχύουμε», καταλήγει στην ανάρτησή του.
