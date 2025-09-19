Οργή στην Τουρκία για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ: Η Ελλάδα πήρε θέση υπέρ του Iσραήλ

Για προκλητικές δηλώσεις κάνει λόγο η Μιλλιέτ σημειώνοντας ότι ο Έλληνας υπουργός επαίνεσε το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του ικανότητες και στόχευσε ταυτόχρονα την Τουρκία την οποία χαρακτήρισε «εχθρό»