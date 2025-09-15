Μητσοτάκης για το ασημένιο του Καραλή: Με ένα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά
Μητσοτάκης για το ασημένιο του Καραλή: Με ένα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά
Μανόλο, συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία, γράφει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Τόκιο σκόρπισε ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, γράφει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιτυχία του Έλληνα αθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.
Το τεράστιο άλμα του Καραλή πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά, προσθέτει ο πρωθυπουργός και προσθέτει: «Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου».
Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης γράφει:
Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία.
