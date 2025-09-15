Μητσοτάκης για το ασημένιο του Καραλή: Με ένα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά

Μανόλο, συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία, γράφει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός