Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στη Φον ντερ Λάιεν για την αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος που πήγαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας
«Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του» ανέφερε o πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την συγκινητική της αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ που συνέδραμαν στις φωτιές στην Ισπανίας.
Η πρόεδρος της Κομισιόν θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους 760 Ευρωπαίους πυροσβέστες και πληρώματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή φέτος, στα πιο σκληρά μέτωπα της ηπείρου στο πλαίσιο της αποστολής βοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στην αποστολή 20 Ελλήνων δασοκομάντος στην Ισπανία.
Η πρόεδρος της Κομισιόν μάλιστα κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, λέγοντας: «Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την καθοδήγησή σας, σας ευχαριστώ – εσάς και την ηρωική ομάδα σας» με την αίθουσα να καταχειροκροτεί τη στιγμή.
Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε με ανάρτησή του την πρόεδρο της Κομισιόν για την αναφορά της γράφοντας: «Σας ευχαριστώ, που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του — ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Thank you, @vonderleyen, for honoring our brave Greek firefighters who stood by Spain this summer. Their courage embodies the spirit of European solidarity at its best — united we protect, united we prevail. pic.twitter.com/7R2KMxduJD— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2025
